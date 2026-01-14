Відомого британського виробника спорткарів повертають до життя: анонсовано новинку (фото)

Британський бренд Jensen повернеться на ринок. Відроджений автовиробник уже готує нову спортивну модель.

Компанія Jensen International Automotive анонсувала першу нову модель за останні чверть сторіччя. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Раніше ця фірма оформила права на торгову марку Jensen, проте займалася лише реставрацією класичних моделей британського бренду. Тепер вона планує перейти до дрібносерійного виробництва автомобілів.

Jensen Interceptor 1966 року Фото: Wikipedia

Нова модель стане сучасною версією Jensen Interceptor 1966 року — найвідомішої моделі марки, яка була одним із перших у світі авто з постійним повним приводом та ABS. На тизері видно, що купе вирізняється обтічним силуетом із довгим капотом та вигнутим дахом.

Новий Jensen Interceptor, як і його знаменитий попередник, отримає двигун V8, проте на цей раз не від Chrysler, а від General Motors. 6,2-літровий компресорний V8 на 650 сил запозичать у Chevrolet Corvette C7.

Відео дня

Важливо

Переосмислена легенда: культовий суперкар Honda повертають у виробництво (фото)

Компанія Jensen Motors випускала автомобілі з 1922 по 1976 рік. У другій половині ХХ сторіччя вона прославилася потужними моделями з американськими V8.

Це вже не перша спроба відродити Jensen. У 2001 році представили родстер Jensen S-V8, проте виготовили всього 32 авто.

До речі, в Іспанії відроджують знамените спортивне авто 50-х, створене українцем.

Також Фокус писав, що у виробництво повертають знаменитий суперкар Джеймса Бонда.