Geely показала недорогой семейный кроссовер с расходом 3,3 л на 100 км (фото)

Обнародованы официальные фото Geely Galaxy M7. Электрифицированный семейный кроссовер будет иметь запас хода 1730 км.

Новый Geely Galaxy M7 презентуют до конца первого квартала. Первые подробности кроссовера раскрыли на сайте CarNewsChina.

Семейный автомобиль является более дешевым младшим братом Geely Galaxy M9 стоимостью примерно от $20 000. Он позаимствовал у большого кроссовера черты дизайна передней части вроде узких фар, соединенных диодной полосой. А вот в профиль новый Geely Galaxy M7 более стремительный.

В анфас кроссовер напоминает старшего брата Geely Galaxy M9 Фото: Geely

Размеры Geely Galaxy M7:

длина — 4770 мм;

ширина — 1905 мм;

высота — 1685 мм;

колесная база — 2785 мм.

На передней панели установили два экрана Фото: Geely

В салоне Geely Galaxy M7 можно заметить узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин, а также двухуровневую центральную консоль с двойной беспроводной зарядкой для смартфонов. Часть переключателей украсили хрусталем.

Кроссовер Geely Galaxy M7 оснащен плагин-гибридной установкой с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 110 л. с. и электромотором, мощность которого не раскрывается. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Часть переключателей украсили хрусталем Фото: Geely

Расход топлива в комбинированном цикле составляет 3,35 л на 100 км. Новый Geely Galaxy M7 способен проехать 225 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге — 1730 км.

Кстати, недавно Geely представила роскошный минивэн с позолотой.

Также Фокус сообщал, что Geely создала двигатель для нового Mercedes.