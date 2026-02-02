Geely показала недорогий сімейний кросовер із витратою 3,3 л на 100 км (фото)

Оприлюднено офіційні фото Geely Galaxy M7. Електрифікований сімейний кросовер матиме запас ходу 1730 км.

Новий Geely Galaxy M7 презентують до кінця першого кварталу. Перші подробиці кросовера розкрили на сайті CarNewsChina.

Сімейний автомобіль є дешевшим молодшим братом Geely Galaxy M9 вартістю приблизно від $20 000. Він запозичив у великого кросовера риси дизайну передньої частини на кшталт вузьких фар, з'єднаних діодною смугою. А от у профіль новий Geely Galaxy M7 стрімкіший.

В анфас кросовер нагадує старшого брата Geely Galaxy M9 Фото: Geely

Розміри Geely Galaxy M7:

довжина — 4770 мм;

ширина — 1905 мм;

висота — 1685 мм;

колісна база — 2785 мм.

На передній панелі встановили два екрани Фото: Geely

У салоні Geely Galaxy M7 можна помітити вузький цифровий щиток приладів і великий тачскрін, а також дворівневу центральну консоль із подвійною бездротовою зарядкою для смартфонів. Частину перемикачів оздобили кришталем.

Кросовер Geely Galaxy M7 оснащений плагін-гібридною установкою із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 110 к. с. та електромотором, потужність якого не розкривають. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

Частину перемикачів оздобили кришталем Фото: Geely

Витрата пального в комбінованому циклі становить 3,35 л на 100 км. Новий Geely Galaxy M7 здатен проїхати 225 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі — 1730 км.

До речі, нещодавно Geely представила розкішний мінівен із позолотою.

Також Фокус повідомляв, що Geely створила двигун для нового Mercedes.