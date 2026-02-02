Доступная капсула времени: в Украине продается 45-летняя "копейка" ВАЗ в новом состоянии (фото)

В Украине выставили на продажу хорошо сохранившийся ВАЗ-2101 1981 года. "Жигули" в отличном состоянии, ведь не эксплуатировались почти 40 лет.

Капсула времени ВАЗ-2101 продается в Киеве и "Жигули" оценили в $4700. Подробности автомобиля раскрыли в объявлении на OLX.

"Жигули" не эксплуатировали 40 лет Фото: OLX

Пробег ВАЗ-2101 составляет всего 10 067 км, ведь почти четыре десятилетия автомобиль простоял в гараже и не эксплуатировался. Примечательно, что при этом у "Жигулей" был только один-единственный владелец.

Важно

Стоял 35 лет в гараже: обнаружен культовый Ferrari за $4 миллиона в новом состоянии (фото)

"Копейка" ВАЗ-2101 в идеальном состоянии — у нее родное лакокрасочное покрытие без повреждений, хорошо сохранившийся салон, заводские запаска и огнетушитель. Автомобиль на ходу и недавно прошел полное техобслуживание с заменой всех жидкостей. Кроме того, он получил свежие документы.

Відео дня

Автомобиль прекрасно сохранился Фото: OLX Фото: OLX

Этот автомобиль относится к модификации ВАЗ-21011, которая выпускалась с 1974 по 1983 год. Главное ее отличие — более мощный 1,3-литровый двигатель на 69 л. с., который позволяет развивать 145 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 18 с. Кроме того, седан ВАЗ-21011 отличается решеткой радиатора и декором, а в салоне установлены более удобные передние сиденья.

Между прочим, недавно в Одессе обнаружили редкий итальянский спорткар 2000-х в новом состоянии.

Также Фокус сообщал, что в Украину завезли идеально сохранившийся флагман Honda 90-х.