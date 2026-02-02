Доступна капсула часу: в Україні продається 45-річна "копійка" ВАЗ у новому стані (фото)

В Україні виставили на продаж добре збережений ВАЗ-2101 1981 року. "Жигулі" в чудовому стані, адже не експлуатувалися майже 40 років.

Капсула часу ВАЗ-2101 продається в Києві і "Жигулі" оцінили в $4700. Подробиці автомобіля розкрили в оголошенні на OLX.

"Жигулі" не експлуатували 40 років Фото: OLX

Пробіг ВАЗ-2101 становить всього 10 067 км, адже майже чотири десятиріччя автомобіль простояв у гаражі та не експлуатувався. Примітно, що при цьому в "Жигулів" був лише один-єдиний власник.

"Копійка" ВАЗ-2101 в ідеальному стані — у неї рідне лакофарбове покриття без ушкоджень, добре збережений салон, заводські запаска та вогнегасник. Автомобіль на ходу і нещодавно пройшов повне техобслуговування із заміною всіх рідин. Крім того, він отримав свіжі документи.

Автомобіль чудово зберігся Фото: OLX Фото: OLX

Цей автомобіль належить до модифікації ВАЗ-21011, яку випускали з 1974 по 1983 рік. Головна її відмінність — потужніший 1,3-літровий двигун на 69 к. с., який дозволяє розвивати 145 км/год і розганятися до 100 км/год за 18 с. Крім того, седан ВАЗ-21011 відрізняється решіткою радіатора і декором, а в салоні встановлені зручніші передні сидіння.

