Электрокары сдают позиции: названы самые популярные авто в Украине в 2025 году (фото)
Украинцы традиционно предпочитают модели повышенной проходимости, а вот спрос на электромобили с начала 2025 года начал падать.
За январь 2026 года в Украине поставили на учет 5,1 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В десятке моделей-лидеров украинского авторынка за январь 2026 года — 9 кроссоверов и внедорожников. Единственным исключением является Skoda Octavia.Важно
Электрокары остаются в топ 10, однако постепенно теряют позиции после отмены льготной растаможки и блэкаутов. Самый популярный электромобиль BYD Leopard 3 нашел всего 169 покупателей.
Самое популярное авто в Украине — по-прежнему кроссовер Renault Duster. Вторую позицию вернула себе Toyota RAV4, а третьим стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.
Самые популярные авто в Украине за январь 2026 года:
- Renault Duster — 409 проданных авто.
- Toyota RAV4 — 334 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 218.
- Hyundai Tucson — 200.
- BYD Leopard 3 — 169.
- Mazda CX-5 — 139.
- Skoda Kodiaq — 138.
- BYD Sea Lion 06 — 110.
- Volkswagen ID.Unyx — 96.
- Skoda Octavia — 84.
