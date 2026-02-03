Электрокары сдают позиции: названы самые популярные авто в Украине в 2025 году (фото)

Украинцы традиционно предпочитают модели повышенной проходимости, а вот спрос на электромобили с начала 2025 года начал падать.

За январь 2026 года в Украине поставили на учет 5,1 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Спрос на Toyota RAV4 вырос Фото: Toyota

В десятке моделей-лидеров украинского авторынка за январь 2026 года — 9 кроссоверов и внедорожников. Единственным исключением является Skoda Octavia.

Электрокары остаются в топ 10, однако постепенно теряют позиции после отмены льготной растаможки и блэкаутов. Самый популярный электромобиль BYD Leopard 3 нашел всего 169 покупателей.

Самый популярный электрокар BYD Leopard 3 — пятый в рейтинге Фото: autohome.com.cn

Самое популярное авто в Украине — по-прежнему кроссовер Renault Duster. Вторую позицию вернула себе Toyota RAV4, а третьим стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Самые популярные авто в Украине за январь 2026 года:

Renault Duster — 409 проданных авто. Toyota RAV4 — 334 ед. Toyota Land Cruiser Prado — 218. Hyundai Tucson — 200. BYD Leopard 3 — 169. Mazda CX-5 — 139. Skoda Kodiaq — 138. BYD Sea Lion 06 — 110. Volkswagen ID.Unyx — 96. Skoda Octavia — 84.

