Електрокари здають позиції: названо найпопулярніші авто в Україні у 2025 році (фото)

Українці традиційно надають перевагу моделям підвищеної прохідності, а от попит на електромобілі з початку 2025 року почав падати.

За січень 2026 року в Україні поставили на облік 5,1 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Попит на Toyota RAV4 зріс Фото: Toyota

У десятці моделей-лідерів українського авторинку за січень 2026 року — 9 кросоверів та позашляховиків. Єдиним винятком є Skoda Octavia.

Електрокари залишаються в топ 10, проте поступово втрачають позиції після скасування пільгового розмитнення і блекаутів. Найпопулярніший електромобіль BYD Leopard 3 знайшов лише 169 покупців.

Найпопулярніший електрокар BYD Leopard 3 — п'ятий у рейтингу Фото: autohome.com.cn

Найпопулярніше авто в Україні — як і раніше, кросовер Renault Duster. Другу позицію повернула собі Toyota RAV4, а третім став позашляховик Toyota Land Cruiser Prado.

Найпопулярніші авто в Україні за січень 2026 року:

Renault Duster — 409 проданих авто. Toyota RAV4 — 334 од. Toyota Land Cruiser Prado — 218. Hyundai Tucson — 200. BYD Leopard 3 — 169. Mazda CX-5 — 139. Skoda Kodiaq — 138. BYD Sea Lion 06 — 110. Volkswagen ID.Unyx — 96. Skoda Octavia — 84.

