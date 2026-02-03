Електрокари здають позиції: названо найпопулярніші авто в Україні у 2025 році (фото)
Українці традиційно надають перевагу моделям підвищеної прохідності, а от попит на електромобілі з початку 2025 року почав падати.
За січень 2026 року в Україні поставили на облік 5,1 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
У десятці моделей-лідерів українського авторинку за січень 2026 року — 9 кросоверів та позашляховиків. Єдиним винятком є Skoda Octavia.Важливо
Електрокари залишаються в топ 10, проте поступово втрачають позиції після скасування пільгового розмитнення і блекаутів. Найпопулярніший електромобіль BYD Leopard 3 знайшов лише 169 покупців.
Найпопулярніше авто в Україні — як і раніше, кросовер Renault Duster. Другу позицію повернула собі Toyota RAV4, а третім став позашляховик Toyota Land Cruiser Prado.
Найпопулярніші авто в Україні за січень 2026 року:
- Renault Duster — 409 проданих авто.
- Toyota RAV4 — 334 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 218.
- Hyundai Tucson — 200.
- BYD Leopard 3 — 169.
- Mazda CX-5 — 139.
- Skoda Kodiaq — 138.
- BYD Sea Lion 06 — 110.
- Volkswagen ID.Unyx — 96.
- Skoda Octavia — 84.
