Електрокари здають позиції: названо найпопулярніші авто в Україні у 2025 році (фото)

Renault Duster
Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні | Фото: Renault

Українці традиційно надають перевагу моделям підвищеної прохідності, а от попит на електромобілі з початку 2025 року почав падати.

За січень 2026 року в Україні поставили на облік 5,1 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Toyota RAV4
Попит на Toyota RAV4 зріс
Фото: Toyota

У десятці моделей-лідерів українського авторинку за січень 2026 року — 9 кросоверів та позашляховиків. Єдиним винятком є Skoda Octavia.

Важливо
В Україні з'явився недорогий електричний фургон за $26 тисяч (фото)

Електрокари залишаються в топ 10, проте поступово втрачають позиції після скасування пільгового розмитнення і блекаутів. Найпопулярніший електромобіль BYD Leopard 3 знайшов лише 169 покупців.

BYD Leopard 3
Найпопулярніший електрокар BYD Leopard 3 — п'ятий у рейтингу
Фото: autohome.com.cn

Найпопулярніше авто в Україні — як і раніше, кросовер Renault Duster. Другу позицію повернула собі Toyota RAV4, а третім став позашляховик Toyota Land Cruiser Prado.

Найпопулярніші авто в Україні за січень 2026 року:

  1. Renault Duster — 409 проданих авто.
  2. Toyota RAV4 — 334 од.
  3. Toyota Land Cruiser Prado — 218.
  4. Hyundai Tucson — 200.
  5. BYD Leopard 3 — 169.
  6. Mazda CX-5 — 139.
  7. Skoda Kodiaq — 138.
  8. BYD Sea Lion 06 — 110.
  9. Volkswagen ID.Unyx — 96.
  10. Skoda Octavia — 84.

