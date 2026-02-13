Классика на новый лад: знаменитый британский спорткар 60-х вернули в производство (видео)
Купе MG B GT 60-х годов получило новую жизнь. Винтажный британский спорткар вернули на рынок с мощным V8.
Новый MG B GT будет выпускаться под заказ небольшими партиями в США. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Проект воплощает в жизнь американская компания Leroy Engineering, которая специализируется на доработке Mazda MX-5 Miata. Цена MG B GT составит примерно 150 000 долларов.Важно
Купе MG B GT также доработали, причем довольно основательно. Вместо 1,8-литровой четверки под капот установили огромный 6,2-литровый V8 на 430 сил от Chevrolet Corvette, дополненный спортивным боковым выхлопом. Кроме того, установили 6-ступенчатую механическую КПП Tremec T56, задний мост от Ford и элементы подвески Mazda MX-5.
Тюнинг MG B GT изменил и внешность винтажного спорткара. На капоте появились воздухозаборники, а спереди и сзади установили спойлеры. Крылья расширили, чтобы поместить большие шины Falken Performance.
В салоне MG B GT теперь установлены спортивные сиденья и руль, а также металлический рычаг КПП. В отделке использовали алькантару и полированный алюминий.
