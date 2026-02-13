Класика на новий лад: знаменитий британський спорткар 60-х повернули у виробництво (відео)

Купе MG B GT 60-х років отримало нове життя. Вінтажний британський спорткар повернули на ринок із потужним V8.

Новий MG B GT випускатимуть під замовлення невеликими партіями у США. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Проєкт втілює в життя американська компанія Leroy Engineering, яка спеціалізується на доопрацюванні Mazda MX-5 Miata. Ціна MG B GT складе приблизно 150 000 доларів.

Під капот встановили 430-сильний V8

Купе MG B GT також доопрацювали, причому доволі ґрунтовно. Замість 1,8-літрової четвірки під капот встановили величезний 6,2-літровий V8 на 430 сил від Chevrolet Corvette, доповнений спортивним боковим вихлопом. Крім того, встановили 6-ступінчасту механічну КПП Tremec T56, задній міст від Ford та елементи підвіски Mazda MX-5.

Авто отримало спойлер, а його крила розширили

Тюнінг MG B GT змінив і зовнішність вінтажного спорткара. На капоті з'явилися повітрозабірники, а спереду і ззаду встановили спойлери. Крила розширили, аби помістити великі шини Falken Performance.

У салоні встановили спортивні кермо та крісла

У салоні MG B GT тепер встановлені спортивні сидіння та кермо, а також металевий важіль КПП. В оздобленні використали алькантару та полірований алюміній.

