Осторожность — превыше всего: основные правила езды на авто в гололед и снегопад

В гололед и снегопад стоит ездить спокойно и осторожно. Фокус подготовил советы, которые облегчат жизнь водителям в сложных погодных условиях.

Сильный снег и гололедица привели к транспортному коллапсу в Киеве и ряде украинских городов. Многие автомобили не смогли преодолеть не расчищенные участки дорог или небольшие подъемы. Фокус напомнит, как управлять авто зимой, чтобы не возникло проблем.

Главное правило зимней езды — осторожность. Не стоит спешить и лучше воздержаться от резких движений. И, конечно же, огромную роль играет качественная зимняя резина.

Как безопасно ездить на авто зимой — основные советы:

по возможности планируйте маршрут так, чтобы избегать резких подъемов, мостов, развязок;

трогайтесь с места медленно, чтобы не было пробуксовки;

соблюдайте дистанцию, ведь тормозной путь на снегу или льду значительно больше. ABS не сокращает его, а лишь позволяет сохранить контроль над авто при торможении;

старайтесь чаще тормозить двигателем, переключаясь на пониженную передачу;

двигайтесь плавно — избегайте резких разгонов, торможений или изменений полосы движения, поворачивайте руль на небольшой угол;

во время заноса поворачивайте руль в его сторону. Газ стоит сбрасывать только на заднеприводных авто, а на переднеприводных моделях его, наоборот, стоит держать.

не лишним будет пакет с песком или солью в багажнике, чтобы посыпать дорогу на сложном участке.

