Обережність — понад усе: основні правила їзди на авто в ожеледицю та снігопад

В ожеледь та снігопад варто їздити спокійно та обережно. Фокус підготував поради, які полегшать життя водіям у складних погодних умовах.

Сильний сніг та ожеледиця призвели до транспортного колапсу в Києві та низці українських міст. Чимало автомобілів не змогли подолати не розчищені ділянки доріг чи невеликі підйоми. Фокус нагадає, як керувати авто узимку, аби не виникло проблем.

Головне правило зимової їзди — обережність. Не варто поспішати і краще утриматися від різких рухів. І, звісно ж, величезну роль відіграє якісна зимова гума.

Як безпечно їздити на авто взимку — основні поради:

за можливості плануйте маршрут так, щоб уникати різких підйомів, мостів, розв'язок;

рушайте з місця повільно, аби не було пробуксовки;

дотримуйтеся дистанції, адже гальмівний шлях на снігу чи льоду значно більший. ABS не скорочує його, а лише дозволяє зберегти контроль над авто при гальмуванні;

намагайтеся частіше гальмувати двигуном, перемикаючись на понижену передачу;

рухайтеся плавно — уникайте різких розгонів, гальмувань чи змін смуги руху, повертайте кермо на невеликий кут;

під час заносу повертайте кермо в його бік. Газ варто скидати лише на задньопривідних авто, а на передньопривідних моделях його, навпаки, варто тримати.

не зайвим буде пакет із піском чи сіллю в багажнику, щоб посипати дорогу на складній ділянці.

