Украинцы покупают значительно больше авто из США, но Tesla уже не в фаворе (фото)

Украинцы стали завозить значительно больше подержанных авто из США, однако доля электромобилей среди них резко снизилась. Зато растет популярность бензиновых кроссоверов.

Спрос на подержанные авто из США в Украине стремительно растет. За январь первую регистрацию прошли 3,1 тыс. машин, что на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Средний возраст завезенных автомобилей составляет 6,8 года. Подавляющее их большинство — так называемые "битки", то есть машины после ДТП.

Подержанные Tesla теряют популярность Фото: Tesla

Если раньше среди авто из США преобладали электрокары, то после отмены их льготной растаможки ситуация изменилась. Теперь 58% от общего количества — бензиновые модели, а доля электромобилей снизилась до 22%. 11% завезенных авто — гибриды, 6% — дизельные, а 3% — с ГБО.

К тому же, электромобили Tesla потеряли лидерство и теперь спросом пользуются бензиновые кроссоверы Ford Escape и Nissan Rogue.

Самые популярные авто из США в Украине за январь 2026 года:

Ford Escape — 349 зарегистрированных авто. Nissan Rogue — 242 ед. BMW X3 — 223 ед. Tesla Model Y — 217 ед. BMW X5 — 182 ед.

Между прочим, в Украине растет спрос и на автомобили из Китая, причем доля электрокаров снижается и среди них.

