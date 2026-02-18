Украинцы покупают значительно больше авто из США, но Tesla уже не в фаворе (фото)
Украинцы стали завозить значительно больше подержанных авто из США, однако доля электромобилей среди них резко снизилась. Зато растет популярность бензиновых кроссоверов.
Спрос на подержанные авто из США в Украине стремительно растет. За январь первую регистрацию прошли 3,1 тыс. машин, что на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Средний возраст завезенных автомобилей составляет 6,8 года. Подавляющее их большинство — так называемые "битки", то есть машины после ДТП.
Если раньше среди авто из США преобладали электрокары, то после отмены их льготной растаможки ситуация изменилась. Теперь 58% от общего количества — бензиновые модели, а доля электромобилей снизилась до 22%. 11% завезенных авто — гибриды, 6% — дизельные, а 3% — с ГБО.
К тому же, электромобили Tesla потеряли лидерство и теперь спросом пользуются бензиновые кроссоверы Ford Escape и Nissan Rogue.Важно
Самые популярные авто из США в Украине за январь 2026 года:
- Ford Escape — 349 зарегистрированных авто.
- Nissan Rogue — 242 ед.
- BMW X3 — 223 ед.
- Tesla Model Y — 217 ед.
- BMW X5 — 182 ед.
Между прочим, в Украине растет спрос и на автомобили из Китая, причем доля электрокаров снижается и среди них.
Также Фокус рассказывал, у каких подержанных авто в Украине чаще всего скручивают пробег.