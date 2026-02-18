Українці купують значно більше авто зі США, але Tesla вже не у фаворі (фото)
Українці стали завозити значно більше вживаних авто зі США, проте частка електромобілів серед них різко знизилася. Натомість зростає популярність бензинових кросоверів.
Попит на вживані авто зі США в Україні стрімко зростає. За січень першу реєстрацію пройшли 3,1 тис. машин, що на 20% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Середній вік завезених автомобілів становить 6,8 року. Переважна їх більшість — так звані "битки", тобто машини після ДТП.
Якщо раніше серед авто зі США переважали електрокари, то після скасування їх пільгового розмитнення ситуація змінилася. Тепер 58% від загальної кількості — бензинові моделі, а частка електромобілів знизилася до 22%. 11% завезених авто — гібриди, 6% — дизельні, а 3% — із ГБО.
До того ж, електромобілі Tesla втратили лідерство і тепер попитом користуються бензинові кросовери Ford Escape та Nissan Rogue.
Найпопулярніші авто зі США в Україні за січень 2026 року:
- Ford Escape — 349 зареєстрованих авто.
- Nissan Rogue — 242 од.
- BMW X3 — 223 од.
- Tesla Model Y — 217 од.
- BMW X5 — 182 од.
Між іншим, в Україні зростає попит і на автомобілі з Китаю, причому частка електрокарів знижується і серед них.
Також Фокус розповідав, у яких вживаних авто в Україні найчастіше скручують пробіг.