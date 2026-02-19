Гибридная установка и полный привод: показали самый оригинальный мотоцикл Yamaha (фото)
Презентован нестандартный мотоцикл Yamaha M2. Байк оснащен гибридной установкой и оба его колеса являются ведущими.
Инновационный мотоцикл Yamaha M2 — разработка французской компании Furion. О проекте рассказали на сайте Ride apart.
За основу для доработки взяли стандартный байк Yamaha MT-07. Для него разработали необычную гибридную установку, которую назвали Eversor.
Стоит отметить, что гибридные мотоциклы Yamaha уже существуют и выпускаются серийно, однако прототип M2 кардинально отличается от них по конструкции.Важно
Дело в том, что гибрид Yamaha оснастили электромотором в переднем колесе. Он добавляет 20 л.с. и 300 Нм, а также обеспечивает полный привод. Появилась и тормозная рекуперация. Бензиновый 689-кубовый мотор на 73 л. с. и 68 Нм оставили без изменений, как и роботизированную КПП.
Новая Yamaha M2 не только быстрее стандартной модели, но и экономичнее. К тому же, полный привод обеспечивает лучшее сцепление с дорогой (особенно на мокром асфальте) и делает байк более контролируемым в поворотах. Гибридный мотоцикл Yamaha M2 пока остается прототипом, однако его концепция имеет шансы на развитие.
Между прочим, недавно свой полноприводный электробайк презентовала Honda.
