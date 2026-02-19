Гибридная установка и полный привод: показали самый оригинальный мотоцикл Yamaha (фото)

Презентован нестандартный мотоцикл Yamaha M2. Байк оснащен гибридной установкой и оба его колеса являются ведущими.

Инновационный мотоцикл Yamaha M2 — разработка французской компании Furion. О проекте рассказали на сайте Ride apart.

За основу взяли Yamaha MT-07

За основу для доработки взяли стандартный байк Yamaha MT-07. Для него разработали необычную гибридную установку, которую назвали Eversor.

В переднем колесе установили 20-сильный электромотор

Стоит отметить, что гибридные мотоциклы Yamaha уже существуют и выпускаются серийно, однако прототип M2 кардинально отличается от них по конструкции.

Дело в том, что гибрид Yamaha оснастили электромотором в переднем колесе. Он добавляет 20 л.с. и 300 Нм, а также обеспечивает полный привод. Появилась и тормозная рекуперация. Бензиновый 689-кубовый мотор на 73 л. с. и 68 Нм оставили без изменений, как и роботизированную КПП.

Полный привод улучшил управляемость байка

Новая Yamaha M2 не только быстрее стандартной модели, но и экономичнее. К тому же, полный привод обеспечивает лучшее сцепление с дорогой (особенно на мокром асфальте) и делает байк более контролируемым в поворотах. Гибридный мотоцикл Yamaha M2 пока остается прототипом, однако его концепция имеет шансы на развитие.

