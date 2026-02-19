Гібридна установка і повний привід: показали найоригінальніший мотоцикл Yamaha (фото)

Презентовано нестандартний мотоцикл Yamaha M2. Байк оснащений гібридною установкою і обидва його колеса є ведучими.

Інноваційний мотоцикл Yamaha M2 — розробка французької компанії Furion. Про проєкт розповіли на сайті Ride apart.

За основу взяли Yamaha MT-07

За основу для доопрацювання взяли стандартний байк Yamaha MT-07. Для нього розробили незвичну гібридну установку, яку назвали Eversor.

У передньому колесі встановили 20-сильний електромотор

Варто відзначити, що гібридні мотоцикли Yamaha вже існують і випускаються серійно, проте прототип M2 кардинально відрізняється від них за конструкцією.

Річ у тім, що гібрид Yamaha оснастили електромотором у передньому колесі. Він додає 20 к. с. і 300 Нм, а також забезпечує повний привід. З'явилася і гальмівна рекуперація. Бензиновий 689-кубовий мотор на 73 к. с. і 68 Нм залишили без змін, як і роботизовану КПП.

Повний привід покращив керованість байка

Нова Yamaha M2 не лише швидша за стандартну модель, а й економічніша. До того ж, повний привід забезпечує краще зчеплення з дорогою (особливо на мокрому асфальті) та робить байк більш контрольованим у поворотах. Гібридний мотоцикл Yamaha M2 поки залишається прототипом, проте його концепція має шанси на розвиток.

