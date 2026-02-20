Не доставят хлопот: эксперты определили самые надежные авто в возрасте до трех лет (фото)
В США определили самые надежные автомобили на рынке. В целом, качество современных авто снижается, однако японские модели держат марку и остаются беспроблемными.
Ежегодный рейтинг надежности автомобилей опубликовало американское агентство J.D. Power. Power. Традиционно оно исследует модели авто возрастом до трех лет.
В рамках исследования опросили владельцев 33 268 автомобилей возрастом до 3 лет и определили количество неисправностей на 100 авто. Средний показатель по рынку составил 204 поломки на 100 машин и это худший результат за последние четыре года.
Также отмечается, что премиальные модели имеют больше проблем: у них в среднем 217 неисправностей на 100 авто тогда, как у массовых моделей — 200. Самыми надежными являются бензиновые автомобили (198 проблем). У гибридов этот показатель составляет 213, у электрокаров — 237, а у плагин-гибридов — ухудшился до 281.
Больше всего проблем касаются электроники и мультимедиа (57 случаев на 100 авто). В частности, владельцы больше всего жаловались на обновление программного обеспечения и перебои с подключением смартфонов через Bluetooth или Android Auto/A[pple CarPlay. Частично проблемы обусловлены сложностью меню мультимедийных систем — водители просто не могут разобраться в нем.
Японские автопроизводители остаются самыми надежными, хотя американские и немецкие марки также неплохо себя показали. Среди брендов лидирует Lexus с показателем 151 проблема на 100 авто, а второе место занимает Buick (160). В хвосте рейтинга — Volkswagen (301 проблема на 100 авто) и Volvo (296).
Самое надежное авто по версии J.D. Power — седан Lexus IS. Среди моделей-лидеров в разных классах — сразу 8 японских, из них 6 — продукция концерна Toyota. Четыре автомобиля представляют концерн General Motors.
Названы и лучшие авто в разных сегментах:
Самые надежные компактные авто:
- Toyota Corolla.
- Honda Civic.
- Kia Forte/Cerato.
Самые надежные компактные авто премиум-класса:
- Lexus IS.
- BMW 4 Series.
- BMW 3 Series.
Самое надежное среднеразмерное авто:
- Toyota Camry.
Самые надежные субкомпактные кроссоверы:
- Subaru Crosstrek.
- Mini Countryman.
- Buick Encore.
- Hyundai Venue.
Самые надежные субкомпактные кроссоверы премиум-класса:
- Lexus UX.
- Mercedes GLA.
- Audi Q3.
Самые надежные компактные кроссоверы:
- Chevrolet Equinox.
- Buick Envision.
- Subaru Forester.
Самые надежные компактные кроссоверы премиум-класса:
- BMW X4.
- Cadillac XT4.
- Genesis GV70.
Самые надежные среднеразмерные кроссоверы:
- Nissan Murano.
- Chevrolet Blazer.
- Hyundai Santa Fe.
Самые надежные среднеразмерные кроссоверы премиум-класса:
- Lexus GX.
- Cadillac XT5.
- Lexus RX.
Самые надежные полноразмерные кроссоверы:
- Buick Enclave.
- Toyota 4Runner.
- Chevrolet Traverse.
Самые надежные полноразмерные кроссоверы премиум-класса:
- Cadillac XT6.
- BMW X6.
- Porsche Cayenne.
Самый надежный большой внедорожник:
- Chevrolet Tahoe.
Самый надежный минивэн:
- Toyota Sienna.
Самые надежные компактные пикапы:
- Hyundai Santa Cruz.
- Toyota Tacoma.
Самые надежные полноразмерные пикапы:
- Ram 1500.
- Chevrolet Silverado
- Ford F-150.
- GMC Sierra.
