Не доставят хлопот: эксперты определили самые надежные авто в возрасте до трех лет (фото)

кроссоверы лексус
Lexus признали производителем самых надежных авто | Фото: Lexus

В США определили самые надежные автомобили на рынке. В целом, качество современных авто снижается, однако японские модели держат марку и остаются беспроблемными.

Ежегодный рейтинг надежности автомобилей опубликовало американское агентство J.D. Power. Power. Традиционно оно исследует модели авто возрастом до трех лет.

В рамках исследования опросили владельцев 33 268 автомобилей возрастом до 3 лет и определили количество неисправностей на 100 авто. Средний показатель по рынку составил 204 поломки на 100 машин и это худший результат за последние четыре года.

Lexus IS
Lexus IS — самое надежное авто по версии J.D. Power
Фото: Lexus

Также отмечается, что премиальные модели имеют больше проблем: у них в среднем 217 неисправностей на 100 авто тогда, как у массовых моделей — 200. Самыми надежными являются бензиновые автомобили (198 проблем). У гибридов этот показатель составляет 213, у электрокаров — 237, а у плагин-гибридов — ухудшился до 281.

Больше всего проблем касаются электроники и мультимедиа (57 случаев на 100 авто). В частности, владельцы больше всего жаловались на обновление программного обеспечения и перебои с подключением смартфонов через Bluetooth или Android Auto/A[pple CarPlay. Частично проблемы обусловлены сложностью меню мультимедийных систем — водители просто не могут разобраться в нем.

Японские автопроизводители остаются самыми надежными, хотя американские и немецкие марки также неплохо себя показали. Среди брендов лидирует Lexus с показателем 151 проблема на 100 авто, а второе место занимает Buick (160). В хвосте рейтинга — Volkswagen (301 проблема на 100 авто) и Volvo (296).

Toyota Camry
Toyota Camry лидирует в сегменте среднеразмерных авто

Самое надежное авто по версии J.D. Power — седан Lexus IS. Среди моделей-лидеров в разных классах — сразу 8 японских, из них 6 — продукция концерна Toyota. Четыре автомобиля представляют концерн General Motors.

Названы и лучшие авто в разных сегментах:

Самые надежные компактные авто:

  1. Toyota Corolla.
  2. Honda Civic.
  3. Kia Forte/Cerato.

Самые надежные компактные авто премиум-класса:

  1. Lexus IS.
  2. BMW 4 Series.
  3. BMW 3 Series.

Самое надежное среднеразмерное авто:

  • Toyota Camry.

Самые надежные субкомпактные кроссоверы:

  1. Subaru Crosstrek.
  2. Mini Countryman.
  3. Buick Encore.
  4. Hyundai Venue.

Самые надежные субкомпактные кроссоверы премиум-класса:

  1. Lexus UX.
  2. Mercedes GLA.
  3. Audi Q3.
Chevrolet Equinox
Chevrolet Equinox — самый надежный компактный кроссовер — Chevrolet Equinox
Фото: General Motors

Самые надежные компактные кроссоверы:

  1. Chevrolet Equinox.
  2. Buick Envision.
  3. Subaru Forester.

Самые надежные компактные кроссоверы премиум-класса:

  1. BMW X4.
  2. Cadillac XT4.
  3. Genesis GV70.

Самые надежные среднеразмерные кроссоверы:

  1. Nissan Murano.
  2. Chevrolet Blazer.
  3. Hyundai Santa Fe.

Самые надежные среднеразмерные кроссоверы премиум-класса:

  1. Lexus GX.
  2. Cadillac XT5.
  3. Lexus RX.

Самые надежные полноразмерные кроссоверы:

  1. Buick Enclave.
  2. Toyota 4Runner.
  3. Chevrolet Traverse.

Самые надежные полноразмерные кроссоверы премиум-класса:

  1. Cadillac XT6.
  2. BMW X6.
  3. Porsche Cayenne.

Самый надежный большой внедорожник:

  • Chevrolet Tahoe.

Самый надежный минивэн:

  • Toyota Sienna.
Самые надежные компактные пикапы:

  1. Hyundai Santa Cruz.
  2. Toyota Tacoma.

Самые надежные полноразмерные пикапы:

  1. Ram 1500.
  2. Chevrolet Silverado
  3. Ford F-150.
  4. GMC Sierra.

Ранее эксперты J.D. Power определили, какими электромобилями больше всего довольны их владельцы.

Также Фокус рассказывал о лучших подержанных кроссоверах стоимостью до $13 000.