Не доставят хлопот: эксперты определили самые надежные авто в возрасте до трех лет (фото)

В США определили самые надежные автомобили на рынке. В целом, качество современных авто снижается, однако японские модели держат марку и остаются беспроблемными.

Ежегодный рейтинг надежности автомобилей опубликовало американское агентство J.D. Power. Power. Традиционно оно исследует модели авто возрастом до трех лет.

В рамках исследования опросили владельцев 33 268 автомобилей возрастом до 3 лет и определили количество неисправностей на 100 авто. Средний показатель по рынку составил 204 поломки на 100 машин и это худший результат за последние четыре года.

Lexus IS — самое надежное авто по версии J.D. Power Фото: Lexus

Также отмечается, что премиальные модели имеют больше проблем: у них в среднем 217 неисправностей на 100 авто тогда, как у массовых моделей — 200. Самыми надежными являются бензиновые автомобили (198 проблем). У гибридов этот показатель составляет 213, у электрокаров — 237, а у плагин-гибридов — ухудшился до 281.

Больше всего проблем касаются электроники и мультимедиа (57 случаев на 100 авто). В частности, владельцы больше всего жаловались на обновление программного обеспечения и перебои с подключением смартфонов через Bluetooth или Android Auto/A[pple CarPlay. Частично проблемы обусловлены сложностью меню мультимедийных систем — водители просто не могут разобраться в нем.

Японские автопроизводители остаются самыми надежными, хотя американские и немецкие марки также неплохо себя показали. Среди брендов лидирует Lexus с показателем 151 проблема на 100 авто, а второе место занимает Buick (160). В хвосте рейтинга — Volkswagen (301 проблема на 100 авто) и Volvo (296).

Toyota Camry лидирует в сегменте среднеразмерных авто

Самое надежное авто по версии J.D. Power — седан Lexus IS. Среди моделей-лидеров в разных классах — сразу 8 японских, из них 6 — продукция концерна Toyota. Четыре автомобиля представляют концерн General Motors.

Названы и лучшие авто в разных сегментах:

Самые надежные компактные авто:

Toyota Corolla. Honda Civic. Kia Forte/Cerato.

Самые надежные компактные авто премиум-класса:

Lexus IS. BMW 4 Series. BMW 3 Series.

Самое надежное среднеразмерное авто:

Toyota Camry.

Самые надежные субкомпактные кроссоверы:

Subaru Crosstrek. Mini Countryman. Buick Encore. Hyundai Venue.

Самые надежные субкомпактные кроссоверы премиум-класса:

Lexus UX. Mercedes GLA. Audi Q3.

Chevrolet Equinox — самый надежный компактный кроссовер — Chevrolet Equinox Фото: General Motors

Самые надежные компактные кроссоверы:

Chevrolet Equinox. Buick Envision. Subaru Forester.

Самые надежные компактные кроссоверы премиум-класса:

BMW X4. Cadillac XT4. Genesis GV70.

Самые надежные среднеразмерные кроссоверы:

Nissan Murano. Chevrolet Blazer. Hyundai Santa Fe.

Самые надежные среднеразмерные кроссоверы премиум-класса:

Lexus GX. Cadillac XT5. Lexus RX.

Самые надежные полноразмерные кроссоверы:

Buick Enclave. Toyota 4Runner. Chevrolet Traverse.

Самые надежные полноразмерные кроссоверы премиум-класса:

Cadillac XT6. BMW X6. Porsche Cayenne.

Самый надежный большой внедорожник:

Chevrolet Tahoe.

Самый надежный минивэн:

Toyota Sienna.

Самые надежные компактные пикапы:

Hyundai Santa Cruz. Toyota Tacoma.

Самые надежные полноразмерные пикапы:

Ram 1500. Chevrolet Silverado Ford F-150. GMC Sierra.

