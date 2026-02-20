Підтримайте нас RU
Не завдадуть клопотів: експерти визначили найнадійніші авто віком до трьох років (фото)

кросовери лексус
Lexus визнали виробником найнадійніших авто | Фото: Lexus

У США визначили найнадійніші автомобілі на ринку. Загалом, якість сучасних авто знижується, проте японські моделі тримають марку і залишаються безпроблемними.

Щорічний рейтинг надійності автомобілів опублікувало американське агентство J.D. Power. Традиційно воно досліджує моделі авто віком до трьох років.

У рамках дослідження опитали власників 33 268 автомобілів віком до 3 років і визначили кількість несправностей на 100 авто. Середній показник по ринку склав 204 поломки на 100 машин і це найгірший результат за останні чотири роки.

Lexus IS
Lexus IS — найнадійніше авто за версією J.D. Power
Фото: Lexus

Також відзначається, що преміальні моделі мають більше проблем: у них у середньому 217 несправностей на 100 авто тоді, як у масових моделей — 200. Найнадійнішими є бензинові автомобілі (198 проблем). У гібридів цей показник становить 213, в електрокарів — 237, а в плагін-гібридів — погіршився до 281.

Найбільше проблем стосуються електроніки та мультимедіа (57 випадків на 100 авто). Зокрема, власники найбільше скаржилися на оновлення програмного забезпечення та перебої з підключенням смартфонів через Bluetooth або Android Auto/A[pple CarPlay. Частково проблеми обумовлені складністю меню мультимедійних систем — водії просто не можуть розібратися в ньому.

Японські автовиробники залишаються найнадійнішими, хоча американські та німецькі марки також непогано себе показали. Серед брендів лідирує Lexus із показником 151 проблема на 100 авто, а друге місце посідає Buick (160). У хвості рейтингу — Volkswagen (301 проблема на 100 авто) та Volvo (296).

Toyota Camry
Toyota Camry лідирує в сегменті середньорозмірних авто

Найнадійніше авто за версією J.D. Power — седан Lexus IS. Серед моделей-лідерів у різних класах — одразу 8 японських, із них 6 — продукція концерну Toyota. Чотири автомобілі репрезентують концерн General Motors.

Названо і найкращі авто у різних сегментах:

Найнадійніші компактні авто:

  1. Toyota Corolla.
  2. Honda Civic.
  3. Kia Forte/Cerato.

Найнадійніші компактні авто преміумкласу:

  1. Lexus IS.
  2. BMW 4 Series.
  3. BMW 3 Series.

Найнадійніше середньорозмірне авто:

  • Toyota Camry.

Найнадійніші субкомпактні кросовери:

  1. Subaru Crosstrek.
  2. Mini Countryman.
  3. Buick Encore.
  4. Hyundai Venue.

Найнадійніші субкомпактні кросовери преміумкласу:

  1. Lexus UX.
  2. Mercedes GLA.
  3. Audi Q3.
Chevrolet Equinox
Chevrolet Equinox — найнадійніший компактний кросовер
Фото: General Motors

Найнадійніші компактні кросовери:

  1. Chevrolet Equinox.
  2. Buick Envision.
  3. Subaru Forester.

Найнадійніші компактні кросовери преміумкласу:

  1. BMW X4.
  2. Cadillac XT4.
  3. Genesis GV70.

Найнадійніші середньорозмірні кросовери:

  1. Nissan Murano.
  2. Chevrolet Blazer.
  3. Hyundai Santa Fe.

Найнадійніші середньорозмірні кросовери преміумкласу:

  1. Lexus GX.
  2. Cadillac XT5.
  3. Lexus RX.

Найнадійніші повнорозмірні кросовери:

  1. Buick Enclave.
  2. Toyota 4Runner.
  3. Chevrolet Traverse.

Найнадійніші повнорозмірні кросовери преміумкласу:

  1. Cadillac XT6.
  2. BMW X6.
  3. Porsche Cayenne.

Найнадійніший великий позашляховик:

  • Chevrolet Tahoe.

Найнадійніший мінівен:

  • Toyota Sienna.
Найнадійніші компактні пікапи:

  1. Hyundai Santa Cruz.
  2. Toyota Tacoma.

Найнадійніші повнорозмірні пікапи:

  1. Ram 1500.
  2. Chevrolet Silverado
  3. Ford F-150.
  4. GMC Sierra.

Раніше експерти J.D. Power визначили, якими електромобілями найбільше задоволені їхні власники.

Також Фокус розповідав про найкращі вживані кросовери вартістю до $13 000.