Не завдадуть клопотів: експерти визначили найнадійніші авто віком до трьох років (фото)
У США визначили найнадійніші автомобілі на ринку. Загалом, якість сучасних авто знижується, проте японські моделі тримають марку і залишаються безпроблемними.
Щорічний рейтинг надійності автомобілів опублікувало американське агентство J.D. Power. Традиційно воно досліджує моделі авто віком до трьох років.
У рамках дослідження опитали власників 33 268 автомобілів віком до 3 років і визначили кількість несправностей на 100 авто. Середній показник по ринку склав 204 поломки на 100 машин і це найгірший результат за останні чотири роки.
Також відзначається, що преміальні моделі мають більше проблем: у них у середньому 217 несправностей на 100 авто тоді, як у масових моделей — 200. Найнадійнішими є бензинові автомобілі (198 проблем). У гібридів цей показник становить 213, в електрокарів — 237, а в плагін-гібридів — погіршився до 281.
Найбільше проблем стосуються електроніки та мультимедіа (57 випадків на 100 авто). Зокрема, власники найбільше скаржилися на оновлення програмного забезпечення та перебої з підключенням смартфонів через Bluetooth або Android Auto/A[pple CarPlay. Частково проблеми обумовлені складністю меню мультимедійних систем — водії просто не можуть розібратися в ньому.
Японські автовиробники залишаються найнадійнішими, хоча американські та німецькі марки також непогано себе показали. Серед брендів лідирує Lexus із показником 151 проблема на 100 авто, а друге місце посідає Buick (160). У хвості рейтингу — Volkswagen (301 проблема на 100 авто) та Volvo (296).
Найнадійніше авто за версією J.D. Power — седан Lexus IS. Серед моделей-лідерів у різних класах — одразу 8 японських, із них 6 — продукція концерну Toyota. Чотири автомобілі репрезентують концерн General Motors.Важливо
Названо і найкращі авто у різних сегментах:
Найнадійніші компактні авто:
- Toyota Corolla.
- Honda Civic.
- Kia Forte/Cerato.
Найнадійніші компактні авто преміумкласу:
- Lexus IS.
- BMW 4 Series.
- BMW 3 Series.
Найнадійніше середньорозмірне авто:
- Toyota Camry.
Найнадійніші субкомпактні кросовери:
- Subaru Crosstrek.
- Mini Countryman.
- Buick Encore.
- Hyundai Venue.
Найнадійніші субкомпактні кросовери преміумкласу:
- Lexus UX.
- Mercedes GLA.
- Audi Q3.
Найнадійніші компактні кросовери:
- Chevrolet Equinox.
- Buick Envision.
- Subaru Forester.
Найнадійніші компактні кросовери преміумкласу:
- BMW X4.
- Cadillac XT4.
- Genesis GV70.
Найнадійніші середньорозмірні кросовери:
- Nissan Murano.
- Chevrolet Blazer.
- Hyundai Santa Fe.
Найнадійніші середньорозмірні кросовери преміумкласу:
- Lexus GX.
- Cadillac XT5.
- Lexus RX.
Найнадійніші повнорозмірні кросовери:
- Buick Enclave.
- Toyota 4Runner.
- Chevrolet Traverse.
Найнадійніші повнорозмірні кросовери преміумкласу:
- Cadillac XT6.
- BMW X6.
- Porsche Cayenne.
Найнадійніший великий позашляховик:
- Chevrolet Tahoe.
Найнадійніший мінівен:
- Toyota Sienna.
Найнадійніші компактні пікапи:
- Hyundai Santa Cruz.
- Toyota Tacoma.
Найнадійніші повнорозмірні пікапи:
- Ram 1500.
- Chevrolet Silverado
- Ford F-150.
- GMC Sierra.
