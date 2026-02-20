Не завдадуть клопотів: експерти визначили найнадійніші авто віком до трьох років (фото)

У США визначили найнадійніші автомобілі на ринку. Загалом, якість сучасних авто знижується, проте японські моделі тримають марку і залишаються безпроблемними.

Щорічний рейтинг надійності автомобілів опублікувало американське агентство J.D. Power. Традиційно воно досліджує моделі авто віком до трьох років.

У рамках дослідження опитали власників 33 268 автомобілів віком до 3 років і визначили кількість несправностей на 100 авто. Середній показник по ринку склав 204 поломки на 100 машин і це найгірший результат за останні чотири роки.

Lexus IS — найнадійніше авто за версією J.D. Power Фото: Lexus

Також відзначається, що преміальні моделі мають більше проблем: у них у середньому 217 несправностей на 100 авто тоді, як у масових моделей — 200. Найнадійнішими є бензинові автомобілі (198 проблем). У гібридів цей показник становить 213, в електрокарів — 237, а в плагін-гібридів — погіршився до 281.

Відео дня

Опитування Чи варто повернути пільгове розмитнення електромобілів, скасоване з 2026 року? Опитування відкрите до Так, потрібно продовжити розвиток "зеленого" транспорту в Україні Ні, пільги скорочують надходження до бюджету під час війни Повернути пільги тільки для недорогих бюджетних моделей, нульове розмитнення електричних Porsche і Rolls-Royce - це перебір Голосувати

Найбільше проблем стосуються електроніки та мультимедіа (57 випадків на 100 авто). Зокрема, власники найбільше скаржилися на оновлення програмного забезпечення та перебої з підключенням смартфонів через Bluetooth або Android Auto/A[pple CarPlay. Частково проблеми обумовлені складністю меню мультимедійних систем — водії просто не можуть розібратися в ньому.

Японські автовиробники залишаються найнадійнішими, хоча американські та німецькі марки також непогано себе показали. Серед брендів лідирує Lexus із показником 151 проблема на 100 авто, а друге місце посідає Buick (160). У хвості рейтингу — Volkswagen (301 проблема на 100 авто) та Volvo (296).

Toyota Camry лідирує в сегменті середньорозмірних авто

Найнадійніше авто за версією J.D. Power — седан Lexus IS. Серед моделей-лідерів у різних класах — одразу 8 японських, із них 6 — продукція концерну Toyota. Чотири автомобілі репрезентують концерн General Motors.

Важливо

Якісні та надійні: американські експерти назвали найкращі авто року (фото)

Названо і найкращі авто у різних сегментах:

Найнадійніші компактні авто:

Toyota Corolla. Honda Civic. Kia Forte/Cerato.

Найнадійніші компактні авто преміумкласу:

Lexus IS. BMW 4 Series. BMW 3 Series.

Найнадійніше середньорозмірне авто:

Toyota Camry.

Найнадійніші субкомпактні кросовери:

Subaru Crosstrek. Mini Countryman. Buick Encore. Hyundai Venue.

Найнадійніші субкомпактні кросовери преміумкласу:

Lexus UX. Mercedes GLA. Audi Q3.

Chevrolet Equinox — найнадійніший компактний кросовер Фото: General Motors

Найнадійніші компактні кросовери:

Chevrolet Equinox. Buick Envision. Subaru Forester.

Найнадійніші компактні кросовери преміумкласу:

BMW X4. Cadillac XT4. Genesis GV70.

Найнадійніші середньорозмірні кросовери:

Nissan Murano. Chevrolet Blazer. Hyundai Santa Fe.

Найнадійніші середньорозмірні кросовери преміумкласу:

Lexus GX. Cadillac XT5. Lexus RX.

Найнадійніші повнорозмірні кросовери:

Buick Enclave. Toyota 4Runner. Chevrolet Traverse.

Найнадійніші повнорозмірні кросовери преміумкласу:

Cadillac XT6. BMW X6. Porsche Cayenne.

Найнадійніший великий позашляховик:

Chevrolet Tahoe.

Найнадійніший мінівен:

Toyota Sienna.

Важливо

Інноваційні і безпроблемні: названо найнадійніші електромобілі з Китаю за 2025 рік (фото)

Найнадійніші компактні пікапи:

Hyundai Santa Cruz. Toyota Tacoma.

Найнадійніші повнорозмірні пікапи:

Ram 1500. Chevrolet Silverado Ford F-150. GMC Sierra.

Раніше експерти J.D. Power визначили, якими електромобілями найбільше задоволені їхні власники.

Також Фокус розповідав про найкращі вживані кросовери вартістю до $13 000.