Первому дизельному авто исполнилось 90 лет: история знаковой модели (фото)

Ровно 90 лет назад, 21 февраля 1936 года, дебютировал Mercedes-Benz 260 D — первый легковой автомобиль с дизелем. Фокус расскажет о неприметной модели, которая имела огромное значение для развития автопрома.

Дизельные двигатели долгое время считались прерогативой тяжелого транспорта — судов, локомотивов, спецтехники и грузовиков. Долгое время у большинства автопроизводителей даже мысли не было устанавливать их на легковые модели.

2,5-литровый Mercedes OM138 стал первым легковым дизелем Фото: Wikipedia

Mercedes-Benz в этом плане был белой вороной. Немецкий автогигант выпускал дизельные грузовики и еще в 1933 году установил 3,8-литровый 80-сильный двигатель от одного из них на легковой Mercedes 370K Mannheim.

Впрочем, эксперимент не удался, поскольку дизель был слишком шумным, а из-за сильной вибрации мотора от грузовика на раме даже образовались микротрещины.

Ландо Mercedes 260 D Фото: Mercedes-Benz

Инженеры Mercedes-Benz не опустили руки, а вместо этого начали разработку первого специализированного легкового дизеля. В 1935 году был готов 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель OM138 с компонентами от Bosch. Он развивал 45 л. с. и 105 Н∙м, а также работал тише и более плавно, чем грузовые дизели.

Відео дня

Mercedes 260 D расходовал 9-10 л на 100 км Фото: Mercedes-Benz

Мотор установили на уже существующий Mercedes Type 200 W21 и 21 февраля 1936 года презентовали новую модель на Берлинском автосалоне под названием Mercedes-Benz 260 D.

Важно

Король конструкторов и пионер автостроения: 180-летие со дня рождения Вильгельма Майбаха

На выбор предложили несколько вариантов модели — седан, удлиненный лимузин, кабриолет и ландо со сложенной крышей над задними креслами. Новый Mercedes 260 D не был быстрым — с 3-ступенчатой механической КПП развивал 95 км/ч. Зато расход топлива составил всего 9-10 л на 100 км тогда, как бензиновый Mercedes Type 200 потреблял 13 л/100 км.

Седан Mercedes 260 D Фото: Mercedes-Benz

Экономию сразу оценили таксисты, тем более, что в Германии дизельное топливо в то время было значительно дешевле бензина. В одном лишь Берлине таксопарк пополнили 55 Mercedes 260 D.

Mercedes W120 получил дизельную версию Фото: Mercedes-Benz

В 1937 году Mercedes 260 D модернизировали и дополнили его двигатель свечами накаливания. Кроме того, обновили внешность, увеличили бензобак, установили 4-ступенчатую КПП и независимую переднюю подвеску. В таком виде первое дизельное авто выпускали до 1940 года и всего собрали 1967 Mercedes 260 D. Кстати, его двигатель устанавливался и на некоторые грузовые модели.

FIAT 1400 предлагался с дизелем с 1953 года Фото: Wikipedia

Mercedes-Benz продолжил развивать легковые дизели и после Второй мировой войны — в 50-х годах они появились на моделях W110 и W120, которые являются предками современного E-Class. А в 1978 году первым в мире легковым дизелем с турбонаддувом оснастили даже флагманский Mercedes S-Class W116.

Универсал Peugeot 403 1958 года также получил дизельную версию Фото: Peugeot

Постепенно другие европейские автопроизводители начали обращать внимание на экономичные дизели. В частности, с 1953 года такие двигатели начали устанавливать на FIAT 1400, а с 1958 года — на универсал Peugeot 403.

Важно

Дизельные авто в Украине снова популярны: какие модели покупают больше всего (фото)

С 70-х дизельных легковых автомобилей в Европе стало становиться все больше — тон задавали, прежде всего, немецкие и французские автопроизводители. Пик их популярности пришелся на 90-е и 2000-е годы, однако скандал Дизельгейт и постоянное ужесточение экостандартов резко снизили спрос на них в последнее время.

Mercedes S-Class W116 первым в мире получил турбодизель Фото: Mercedes-Benz

Несмотря на это Mercedes-Benz и ряд других автопроизводителей продолжают выпускать дизельные легковые авто, а некоторые из них (например, Stellantis) даже анонсируют расширение линейки дизельных моделей в ближайшем будущем.

Между прочим, в этом году исполнилось 140 лет первому автомобилю.

Также Фокус рассказывал о 50-летии самого надежного Mercedes-Benz.