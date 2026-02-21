Першому дизельному авто виповнилося 90 років: історія знакової моделі (фото)

Рівно 90 років тому, 21 лютого 1936 року, дебютував Mercedes-Benz 260 D — перший легковий автомобіль із дизелем. Фокус розповість про непримітну модель, яка мала величезне значення для розвитку автопрому.

Дизельні двигуни тривалий час вважалися прерогативою важкого транспорту – суден, локомотивів, спецтехніки та вантажівок. Тривалий час у більшості автовиробників навіть думки не було встановлювати їх на легкові моделі.

2,5-літровий Mercedes OM138 став першим легковим дизелем Фото: Wikipedia

Mercedes-Benz у цьому плані був білою вороною. Німецький автогігант випускав дизельні вантажівки і ще в 1933 році встановив 3,8-літровий 80-сильний двигун від однієї з них на легковий Mercedes 370K Mannheim.

Утім, експеримент не вдався, оскільки дизель був надто шумним, а через сильну вібрацію мотора від вантажівки на рамі навіть утворилися мікротріщини.

Ландо Mercedes 260 D Фото: Mercedes-Benz

Інженери Mercedes-Benz не опустили руки, а натомість почали розробку першого спеціалізованого легкового дизеля. У 1935 році був готовий 2,5-літровий чотирициліндровий двигун OM138 із компонентами від Bosch. Він розвивав 45 к. с. та 105 Н∙м, а також працював тихіше і більш плавно, ніж вантажні дизелі.

Mercedes 260 D витрачав 9-10 л на 100 км Фото: Mercedes-Benz

Мотор встановили на вже існуючий Mercedes Type 200 W21 і 21 лютого 1936 року презентували нову модель на Берлінському автосалоні під назвою Mercedes-Benz 260 D.

На вибір запропонували кілька варіантів моделі – седан, подовжений лімузин, кабріолет та ландо зі складеним дахом над задніми кріслами. Новий Mercedes 260 D не був швидким – із 3-ступінчастою механічною КПП розвивав 95 км/год. Зате витрата пального склала лише 9-10 л на 100 км тоді, як бензиновий Mercedes Type 200 споживав 13 л/100 км.

Седан Mercedes 260 D Фото: Mercedes-Benz

Економію одразу оцінили таксисти, тим більше, що в Німеччині дизельне пальне у той час було значно дешевшим за бензин. В одному лиш Берліні таксопарк поповнили 55 Mercedes 260 D.

Mercedes W120 отримав дизельну версію Фото: Mercedes-Benz

У 1937 році Mercedes 260 D модернізували і доповнили його двигун свічками накалювання. Крім того, оновили зовнішність, збільшили бензобак, встановили 4-ступінчасту КПП та незалежну передню підвіску. У такому вигляді перше дизельне авто випускали до 1940 року і всього зібрали 1967 Mercedes 260 D. До речі, його двигун встановлювали і на деякі вантажні моделі.

FIAT 1400 пропонували з дизелем із 1953 року Фото: Wikipedia

Mercedes-Benz продовжив розвивати легкові дизелі і після Другої світової війни – у 50-х роках вони з’явилися на моделях W110 та W120, які є предками сучасного E-Class. А у 1978 році першим у світі легковим дизелем із турбонаддувом оснастили навіть флагманський Mercedes S-Class W116.

Універсал Peugeot 403 1958 року також отримав дизельну версію Фото: Peugeot

Поступово інші європейські автовиробники почали звертати увагу на економічні дизелі. Зокрема, з 1953 року такі двигуни почали встановлювати на FIAT 1400, а з 1958 року – на універсал Peugeot 403.

Із 70-х дизельних легкових автівок у Європі почало ставати все більше – тон задавали, передусім, німецькі та французькі автовиробники. Пік їх популярності припав на 90-ті та 2000-і роки, проте скандал Дизельгейт та постійне посилення екостандартів різко знизили попит на них останнім часом.

Mercedes S-Class W116 першим у світі отримав турбодизель Фото: Mercedes-Benz

Попри це Mercedes-Benz та низка інших автовиробників продовжують випускати дизельні легкові авто, а деякі з них (наприклад, Stellantis) навіть анонсують розширення лінійки дизельних моделей у найближчому майбутньому.

Між іншим, цьогоріч виповнилося 140 років першому автомобілю.

Також Фокус розповідав про 50-річчя найнадійнішого Mercedes-Benz.