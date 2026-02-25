General Motors снимают с производства недорогого соперника BMW 3 Series: причина известна

Концерн General Motors отказывается от Cadillac CT4. Премиальный седан прекратят выпускать в этом году и его преемник не планируется.

Последние седаны Cadillac CT4 сойдут с конвейера в июне 2026 года, а заказы на модель прекратят принимать с 20 апреля. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Новое поколение Cadillac CT4 или другую премиальную модель D-класса пока не собираются выпускать. Седаны сейчас теряют в популярности, ведь покупатели чаще выбирают кроссоверы.

Заряженный Cadillac CT4-V Blackwing оснащен 472-сильным V6 твин-турбо Фото: General Motors

Именно бензиновые и электрические кроссоверы Cadillac и будут выпускать вместо CT4. Седан стал жертвой низкого спроса, даже несмотря на то, что сейчас является одной из самых доступных моделей марки на рынке. Цена Cadillac CT4 в США стартует с 37 795 долларов.

Напомним, что заднеприводный седан Cadillac CT4 презентовали в 2019 году на замену модели ATS. Недорогой конкурент BMW 3 Series и Mercedes C-Class дебютировал турбомоторами объемом 2,0 л (237 л. с.) и 2,7 л (310 л. с.).

Позже представили заряженные седаны Cadillac CT4-V с 2,7-литровым V6 твин-турбо на 325 сил и CT4-V Blackwing с 3,6-литровой турбошестерней мощностью 472 л. с.

Между прочим, от заряженного седана Audi S6 отказывается и концерн Volkswagen.

