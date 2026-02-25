General Motors знімають з виробництва недорогого суперника BMW 3 Series: причина відома

Концерн General Motors відмовляється від Cadillac CT4. Преміальний седан припинять випускати цьогоріч і його наступник не планується.

Останні седани Cadillac CT4 зійдуть з конвеєра в червні 2026 року, а замовлення на модель припинять приймати з 20 квітня. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Нове покоління Cadillac CT4 або ж іншу преміальну модель D-класу наразі не збираються випускати. Седани зараз втрачають у популярності, адже покупці частіше обирають кросовери.

Заряджений Cadillac CT4-V Blackwing оснащений 472-сильним V6 твін-турбо Фото: General Motors

Саме бензинові та електричні кросовери Cadillac і випускатимуть замість CT4. Седан став жертвою низького попиту, навіть попри те, що наразі є однією з найдоступніших моделей марки на ринку. Ціна Cadillac CT4 в США стартує з 37 795 доларів.

Нагадаємо, що задньопривідний седан Cadillac CT4 презентували в 2019 році на заміну моделі ATS. Недорогий конкурент BMW 3 Series і Mercedes C-Class дебютував турбомоторами об'ємом 2,0 л (237 к. с.) та 2,7 л (310 к. с.).

Пізніше представили заряджені седани Cadillac CT4-V із 2,7-літровим V6 твін-турбо на 325 сил та CT4-V Blackwing із 3,6-літровою турбошісткою потужністю 472 к. с.

Між іншим, від зарядженого седана Audi S6 відмовляється і концерн Volkswagen.

Також Фокус писав, що Lexus припиняє випуск своєї найяскравішої моделі.