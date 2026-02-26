Доступные и беспроблемные: лучшие подержанные электрокары из Европы по цене до $20 000 (фото)

Эксперты определили лучшие подержанные электромобили стоимостью до 20 000 долларов. В рейтинг попали кроссоверы, городские авто и семейные модели.

Обычно электрокары дороже авто с двигателями внутреннего сгорания, однако быстрее теряют в цене, а потому на подержанном рынке в Европе немало доступных электрических моделей. Британский сайт WhatCar выбрал лучшие электромобили с пробегом стоимостью до 15 000 фунтов стерлингов ($20 000).

10 место — Nissan Leaf

Nissan Leaf Фото: Nissan

Электромобиль Nissan Leaf второго поколения в свое время был бестселлером. Хэтчбек недорогой, простой и беспроблемный. К тому же, на европейском рынке была версия с батареей емкостью 62 кВт∙ч и запасом хода 385 км.

Плюсы:

богатое оснащение;

простой в эксплуатации.

Минусы:

тесный задний ряд;

качество отделки.

9 место — FIAT 500 Electric

FIAT 500 Фото: Stellantis

Электрический FIAT 500 стильный, доступный и хорошо маневрирует в городе. Он не самый просторный, но неплохо оснащен. Запас хода составляет 320 км.

Плюсы:

невысокая цена;

маневренный.

Минусы:

мало места внутри;

жестковатая езда.

8 место — Mini Electric

Мини-электрик Фото: MINI

Электрический Mini предыдущего поколения просторнее FIAT 500 и не менее стильный. Он надежный и имеет качественный салон, а его запас хода составляет 233 км. Вариант Mini Cooper SE достаточно быстрый.

Плюсы:

качественный салон;

богатое оснащение;

неплохая динамика.

Минусы:

малый запас хода;

жестковат.

7 место — Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric Фото: Hyundai

Электрокроссовер Hyundai Kona первой генерации порадует немалым запасом хода до 450 км и богатым оснащением. Компактное авто быстрое и хорошо маневрирует в городе.

Плюсы:

неплохая динамика;

богатое оснащение;

большой запас хода.

Минусы:

тесный задний ряд.

6 место — Renault Zoe

Renault Zoe Фото: Renault

Электромобиль Renault Zoe — доступный компактный хэтчбек с запасом хода до 385 км в новейших версиях. Он просторнее FIAT 500 или Mini и имеет удивительно большой багажник. Авто неплохо оснащено.

Плюсы:

невысокая цена;

большой запас хода.

Минусы:

слабая динамика;

качество отделки.

5 место — MG5 EV

MG5 EV Фото: Auto Express

Универсал MG5 — дешевый и практичный электромобиль для семьи. Он просторный внутри и имеет большой багажник, а его запас хода достигает 400 км.

Плюсы:

невысокая цена;

неплохой запас хода.

Минусы:

устаревшая мультимедиа;

медленная зарядка.

4 место — Peugeot e-208

Peugeot e-208 Фото: Stellantis

Электрический Peugeot e-208 яркий, недорогой и неплохо оснащен. Дорестайлинговая 136-сильная модель демонстрирует неплохую динамику, а ее запас хода составляет 350 км.

Плюсы:

невысокая цена;

качественный интерьер.

Минусы:

мало места внутри.

3 место — Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.3 — небольшой электромобиль с просторным салоном. За $20 000 можно найти вариант с батареей на 58 кВт∙ч и запасом хода 426 км. Хэтчбек качественный внутри, довольно быстрый и имеет неплохо настроенное шасси.

Плюсы:

хорошая динамика;

просторный салон;

большой запас хода.

Минусы:

не лучшая мультимедиа.

2 место — Kia e-Niro

Kia e-Niro Фото: Kia

Побратим Hyundai Kona просторнее, имеет больший багажник и богаче оснащен. Kia e-Niro также отличается неплохим запасом хода — до 465 км.

Плюсы:

просторный салон;

богатая комплектация;

большой запас хода.

Минусы:

неинтересная управляемость.

1 место — Tesla Model 3

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Электромобили Tesla Model 3 можно найти по цене до $20 000, однако преимущественно в заднеприводной версии Standard Range с запасом хода 408 км. Седан довольно вместительный и имеет два багажника. Он быстрый и неплохо управляется.

Плюсы:

превосходная динамика;

большой запас хода;

практичный салон.

Минусы:

качество отделки;

жестковатая подвеска.

