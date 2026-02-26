Доступные и беспроблемные: лучшие подержанные электрокары из Европы по цене до $20 000 (фото)
Эксперты определили лучшие подержанные электромобили стоимостью до 20 000 долларов. В рейтинг попали кроссоверы, городские авто и семейные модели.
Обычно электрокары дороже авто с двигателями внутреннего сгорания, однако быстрее теряют в цене, а потому на подержанном рынке в Европе немало доступных электрических моделей. Британский сайт WhatCar выбрал лучшие электромобили с пробегом стоимостью до 15 000 фунтов стерлингов ($20 000).
10 место — Nissan Leaf
Электромобиль Nissan Leaf второго поколения в свое время был бестселлером. Хэтчбек недорогой, простой и беспроблемный. К тому же, на европейском рынке была версия с батареей емкостью 62 кВт∙ч и запасом хода 385 км.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- простой в эксплуатации.
Минусы:
- тесный задний ряд;
- качество отделки.
9 место — FIAT 500 Electric
Электрический FIAT 500 стильный, доступный и хорошо маневрирует в городе. Он не самый просторный, но неплохо оснащен. Запас хода составляет 320 км.
Плюсы:
- невысокая цена;
- маневренный.
Минусы:
- мало места внутри;
- жестковатая езда.
8 место — Mini Electric
Электрический Mini предыдущего поколения просторнее FIAT 500 и не менее стильный. Он надежный и имеет качественный салон, а его запас хода составляет 233 км. Вариант Mini Cooper SE достаточно быстрый.
Плюсы:
- качественный салон;
- богатое оснащение;
- неплохая динамика.
Минусы:
- малый запас хода;
- жестковат.
7 место — Hyundai Kona Electric
Электрокроссовер Hyundai Kona первой генерации порадует немалым запасом хода до 450 км и богатым оснащением. Компактное авто быстрое и хорошо маневрирует в городе.
Плюсы:
- неплохая динамика;
- богатое оснащение;
- большой запас хода.
Минусы:
- тесный задний ряд.
6 место — Renault Zoe
Электромобиль Renault Zoe — доступный компактный хэтчбек с запасом хода до 385 км в новейших версиях. Он просторнее FIAT 500 или Mini и имеет удивительно большой багажник. Авто неплохо оснащено.
Плюсы:
- невысокая цена;
- большой запас хода.
Минусы:
- слабая динамика;
- качество отделки.
5 место — MG5 EV
Универсал MG5 — дешевый и практичный электромобиль для семьи. Он просторный внутри и имеет большой багажник, а его запас хода достигает 400 км.
Плюсы:
- невысокая цена;
- неплохой запас хода.
Минусы:
- устаревшая мультимедиа;
- медленная зарядка.
4 место — Peugeot e-208
Электрический Peugeot e-208 яркий, недорогой и неплохо оснащен. Дорестайлинговая 136-сильная модель демонстрирует неплохую динамику, а ее запас хода составляет 350 км.
Плюсы:
- невысокая цена;
- качественный интерьер.
Минусы:
- мало места внутри.
3 место — Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3 — небольшой электромобиль с просторным салоном. За $20 000 можно найти вариант с батареей на 58 кВт∙ч и запасом хода 426 км. Хэтчбек качественный внутри, довольно быстрый и имеет неплохо настроенное шасси.
Плюсы:
- хорошая динамика;
- просторный салон;
- большой запас хода.
Минусы:
- не лучшая мультимедиа.
2 место — Kia e-Niro
Побратим Hyundai Kona просторнее, имеет больший багажник и богаче оснащен. Kia e-Niro также отличается неплохим запасом хода — до 465 км.
Плюсы:
- просторный салон;
- богатая комплектация;
- большой запас хода.
Минусы:
- неинтересная управляемость.
1 место — Tesla Model 3
Электромобили Tesla Model 3 можно найти по цене до $20 000, однако преимущественно в заднеприводной версии Standard Range с запасом хода 408 км. Седан довольно вместительный и имеет два багажника. Он быстрый и неплохо управляется.
Плюсы:
- превосходная динамика;
- большой запас хода;
- практичный салон.
Минусы:
- качество отделки;
- жестковатая подвеска.
