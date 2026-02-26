Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Доступные и беспроблемные: лучшие подержанные электрокары из Европы по цене до $20 000 (фото)

VW ID.3 Nissan Leaf
За $20 000 можно выбрать неплохие подержанные электрокары | Фото: Autocar

Эксперты определили лучшие подержанные электромобили стоимостью до 20 000 долларов. В рейтинг попали кроссоверы, городские авто и семейные модели.

Обычно электрокары дороже авто с двигателями внутреннего сгорания, однако быстрее теряют в цене, а потому на подержанном рынке в Европе немало доступных электрических моделей. Британский сайт WhatCar выбрал лучшие электромобили с пробегом стоимостью до 15 000 фунтов стерлингов ($20 000).

10 место — Nissan Leaf

Nissan Leaf
Nissan Leaf
Фото: Nissan

Электромобиль Nissan Leaf второго поколения в свое время был бестселлером. Хэтчбек недорогой, простой и беспроблемный. К тому же, на европейском рынке была версия с батареей емкостью 62 кВт∙ч и запасом хода 385 км.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • простой в эксплуатации.

Минусы:

  • тесный задний ряд;
  • качество отделки.
Важно
Не разорят при ремонте: самые надежные премиальные кроссоверы возрастом до 5 лет (фото)
Не разорят при ремонте: самые надежные премиальные кроссоверы возрастом до 5 лет (фото)

9 место — FIAT 500 Electric

FIAT 500
FIAT 500
Фото: Stellantis

Электрический FIAT 500 стильный, доступный и хорошо маневрирует в городе. Он не самый просторный, но неплохо оснащен. Запас хода составляет 320 км.

Відео дня

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • маневренный.

Минусы:

  • мало места внутри;
  • жестковатая езда.

8 место — Mini Electric

Мини-электрик
Мини-электрик
Фото: MINI

Электрический Mini предыдущего поколения просторнее FIAT 500 и не менее стильный. Он надежный и имеет качественный салон, а его запас хода составляет 233 км. Вариант Mini Cooper SE достаточно быстрый.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • богатое оснащение;
  • неплохая динамика.

Минусы:

  • малый запас хода;
  • жестковат.

7 место — Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric
Hyundai Kona Electric
Фото: Hyundai

Электрокроссовер Hyundai Kona первой генерации порадует немалым запасом хода до 450 км и богатым оснащением. Компактное авто быстрое и хорошо маневрирует в городе.

Плюсы:

  • неплохая динамика;
  • богатое оснащение;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • тесный задний ряд.

6 место — Renault Zoe

Renault Zoe
Renault Zoe
Фото: Renault

Электромобиль Renault Zoe — доступный компактный хэтчбек с запасом хода до 385 км в новейших версиях. Он просторнее FIAT 500 или Mini и имеет удивительно большой багажник. Авто неплохо оснащено.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • слабая динамика;
  • качество отделки.

5 место — MG5 EV

MG5 EV
MG5 EV
Фото: Auto Express

Универсал MG5 — дешевый и практичный электромобиль для семьи. Он просторный внутри и имеет большой багажник, а его запас хода достигает 400 км.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • неплохой запас хода.

Минусы:

  • устаревшая мультимедиа;
  • медленная зарядка.

4 место — Peugeot e-208

Peugeot e-208
Peugeot e-208
Фото: Stellantis

Электрический Peugeot e-208 яркий, недорогой и неплохо оснащен. Дорестайлинговая 136-сильная модель демонстрирует неплохую динамику, а ее запас хода составляет 350 км.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • качественный интерьер.

Минусы:

  • мало места внутри.

3 место — Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3
Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.3 — небольшой электромобиль с просторным салоном. За $20 000 можно найти вариант с батареей на 58 кВт∙ч и запасом хода 426 км. Хэтчбек качественный внутри, довольно быстрый и имеет неплохо настроенное шасси.

Плюсы:

  • хорошая динамика;
  • просторный салон;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • не лучшая мультимедиа.

2 место — Kia e-Niro

Kia e-Niro
Kia e-Niro
Фото: Kia

Побратим Hyundai Kona просторнее, имеет больший багажник и богаче оснащен. Kia e-Niro также отличается неплохим запасом хода — до 465 км.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • богатая комплектация;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • неинтересная управляемость.
Важно
Инновационные и беспроблемные: названы самые надежные электромобили из Китая за 2025 год (фото)
Инновационные и беспроблемные: названы самые надежные электромобили из Китая за 2025 год (фото)

1 место — Tesla Model 3

Tesla Model 3
Tesla Model 3
Фото: Tesla

Электромобили Tesla Model 3 можно найти по цене до $20 000, однако преимущественно в заднеприводной версии Standard Range с запасом хода 408 км. Седан довольно вместительный и имеет два багажника. Он быстрый и неплохо управляется.

Плюсы:

  • превосходная динамика;
  • большой запас хода;
  • практичный салон.

Минусы:

  • качество отделки;
  • жестковатая подвеска.

Ранее Фокус рассказывал об электромобилях, которыми больше всего довольны их владельцы.

Также мы писали о лучших доступных электрокарах 2026 года.