Доступні та безпроблемні: кращі вживані електромобілі з Європи вартістю до $20 000 (фото)

Експерти визначили найкращі вживані електромобілі вартістю до 20 000 доларів. До рейтингу потрапили кросовери, міські авто та сімейні моделі.

Зазвичай електрокари дорожчі за авто із двигунами внутрішнього згоряння, проте швидше втрачають у ціні, а тому на вживаному ринку в Європі чимало доступних електричних моделей. Британський сайт WhatCar обрав найкращі електромобілі з пробігом вартістю до 15 000 фунтів стерлінгів ($20 000).

10 місце – Nissan Leaf

Nissan Leaf Фото: Nissan

Електромобіль Nissan Leaf другого покоління свого часу був бестселером. Хетчбек недорогий, простий і безпроблемний. До того ж, на європейському ринку була версія із батареєю ємністю 62 кВт∙год і запасом ходу 385 км.

Плюси:

багате оснащення;

простий в експлуатації.

Мінуси:

тісний задній ряд;

якість оздоблення.

9 місце – FIAT 500 Electric

FIAT 500 Фото: Stellantis

Електричний FIAT 500 стильний, доступний і добре маневрує в місті. Він не найпросторіший, але непогано оснащений. Запас ходу становить 320 км.

Плюси:

невисока ціна;

маневрений.

Мінуси:

мало місця всередині;

жорсткувата їзда.

8 місце – Mini Electric

Mini Electric Фото: MINI

Електричний Mini попереднього покоління просторіший за FIAT 500 і не менш стильний. Він надійний і має якісний салон, а його запас ходу складає 233 км. Варіант Mini Cooper SE досить швидкий.

Плюси:

якісний салон;

багате оснащення;

непогана динаміка.

Мінуси:

малий запас ходу;

жорсткуватий.

7 місце – Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric Фото: Hyundai

Електрокросовер Hyundai Kona першої генерації порадує чималим запасом ходу до 450 км і багатим оснащенням. Компактне авто швидке та добре маневрує в місті.

Плюси:

непогана динаміка;

багате оснащення;

великий запас ходу.

Мінуси:

тісний задній ряд.

6 місце – Renault Zoe

Renault Zoe Фото: Renault

Електромобіль Renault Zoe – доступний компактний хетчбек із запасом ходу до 385 км у найновіших версіях. Він просторіший за FIAT 500 чи Mini та має на диво великий багажник. Авто непогано оснащене.

Плюси:

невисока ціна;

великий запас ходу.

Мінуси:

слабка динаміка;

якість оздоблення.

5 місце – MG5 EV

MG5 EV Фото: Auto Express

Універсал MG5 – дешевий і практичний електромобіль для сім’ї. Він просторий усередині та має великий багажник, а його запас ходу сягає 400 км.

Плюси:

невисока ціна;

непоганий запас ходу.

Мінуси:

застаріла мультимедіа;

повільна зарядка.

4 місце – Peugeot e-208

Peugeot e-208 Фото: Stellantis

Електричний Peugeot e-208 яскравий, недорогий і непогано оснащений. Дорестайлінгова 136-сильна модель демонструє непогану динаміку, а її запас ходу складає 350 км.

Плюси:

невисока ціна;

якісний інтер’єр.

Мінуси:

мало місця всередині.

3 місце – Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.3 – невеликий електромобіль із просторим салоном. За $20 000 можна знайти варіант із батареєю на 58 кВт∙год і запасом ходу 426 км. Хетчбек якісний всередині, доволі швидкий та має непогано налаштоване шасі.

Плюси:

гарна динаміка;

просторий салон;

великий запас ходу.

Мінуси:

не найкраща мультимедіа.

2 місце – Kia e-Niro

Kia e-Niro Фото: Kia

Побратим Hyundai Kona просторіший, має більший багажник і багатше оснащений. Kia e-Niro також вирізняється непоганим запасом ходу – до 465 км.

Плюси:

просторий салон;

багата комплектація;

великий запас ходу.

Мінуси:

нецікава керованість.

1 місце – Tesla Model 3

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Електромобілі Tesla Model 3 можна знайти за ціною до $20 000, проте переважно у задньопривідній версії Standard Range із запасом ходу 408 км. Седан доволі місткий та має два багажники. Він швидкий і непогано керується.

Плюси:

чудова динаміка;

великий запас ходу;

практичний салон.

Мінуси:

якість оздоблення;

жорсткувата підвіска.

