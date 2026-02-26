Нетипичная опция: покупателям электрокара Ford предлагают доплатить $500 за багажник

Багажник электрокроссовера Ford Mustang Mach-E стал опцией. Его предлагают покупателям за доплату в 495 долларов.

В Ford решили оригинальным способом удешевить электрический Mustang Mach-E. Багажник кроссовера сделали опцией, сообщает сайт Carscoops.

Передний багажник стал опцией за $495 Фото: Скриншот

Нововведения заметили в конфигураторе для Ford Mustang Mach-E 2026 модельного года для североамериканского рынка. В США модель подешевела примерно на 1000 долларов: цена Ford Mustang Mach-E теперь стартует с $37 795, однако и его комплектация стала несколько беднее.

Как известно, электрокроссовер Ford Mustang Mach-E имеет два багажника и опцией стал именно 81-литровый передний отсек (он известен, как frunk). В Ford объяснили, что по статистике, владельцы довольно редко пользуются им, а его установка в передней части авто существенно увеличивает стоимость.

Передний багажник электрокара небольшой и им редко пользуются Фото: Тарас Брязгунов

Кроме того, базовая версия электрокара лишилась карманов в спинках передних сидений, а в топовом 480-сильном варианте Rally опциями стали графика на кузове и спойлер на крыше. Зато все Ford Mustang Mach-E 2026 теперь имеют маленькие ручки задних дверей, а не только кнопки.

