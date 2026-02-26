Нетипова опція: покупцям електрокара Ford пропонують доплатити $500 за багажник
Багажник електрокросовера Ford Mustang Mach-E став опцією. Його пропонують покупцям за доплату в 495 доларів.
У Ford вирішили в оригінальний спосіб здешевити електричний Mustang Mach-E. Багажник кросовера зробили опцією, повідомляє сайт Carscoops.
Нововведення помітили в конфігураторі для Ford Mustang Mach-E 2026 модельного року для північноамериканському ринку. У США модель подешевшала приблизно на 1000 доларів: ціна Ford Mustang Mach-E тепер стартує з $37 795, проте і його комплектація стала дещо біднішою.Важливо
Як відомо, електрокросовер Ford Mustang Mach-E має два багажники і опцією став саме 81-літровий передній відсік (він відомий, як frunk). У Ford пояснили, що за статистикою, власники доволі рідко користуються ним, а його встановлення в передній частині авто суттєво збільшує вартість.
Крім того, базова версія електрокара позбулася кишень у спинках передніх сидінь, а в топовому 480-сильному варіанті Rally опціями стали графіка на кузові та спойлер на даху. Зате всі Ford Mustang Mach-E 2026 тепер мають маленькі ручки задніх дверей, а не лише кнопки.
