Нетипова опція: покупцям електрокара Ford пропонують доплатити $500 за багажник

Багажник електрокросовера Ford Mustang Mach-E став опцією. Його пропонують покупцям за доплату в 495 доларів.

У Ford вирішили в оригінальний спосіб здешевити електричний Mustang Mach-E. Багажник кросовера зробили опцією, повідомляє сайт Carscoops.

Передній багажник став опцією за $495 Фото: Скріншот

Нововведення помітили в конфігураторі для Ford Mustang Mach-E 2026 модельного року для північноамериканському ринку. У США модель подешевшала приблизно на 1000 доларів: ціна Ford Mustang Mach-E тепер стартує з $37 795, проте і його комплектація стала дещо біднішою.

Важливо

Електричний жеребець: тест-драйв нового Ford Mustang Mach-E

Як відомо, електрокросовер Ford Mustang Mach-E має два багажники і опцією став саме 81-літровий передній відсік (він відомий, як frunk). У Ford пояснили, що за статистикою, власники доволі рідко користуються ним, а його встановлення в передній частині авто суттєво збільшує вартість.

Відео дня

Передній багажник електрокара невеликий і ним рідко користуються Фото: Тарас Брязгунов

Крім того, базова версія електрокара позбулася кишень у спинках передніх сидінь, а в топовому 480-сильному варіанті Rally опціями стали графіка на кузові та спойлер на даху. Зате всі Ford Mustang Mach-E 2026 тепер мають маленькі ручки задніх дверей, а не лише кнопки.

Раніше Фокус розповідав, що Ford випустить нові недорогі моделі для міста.

Також ми писали про доступнішого конкурента "Гелендвагена" від Ford.