Дизельный гибрид на 700 сил: на продажу выставили нетипичный гоночный Audi (фото)

В Великобритании продают гоночный Audi R18 2015 года. Спортпрототип оснащен необычной гибридной установкой с дизелем мощностью более 700 сил.

Audi R18 e-tron — одно из самых необычных гоночных авто последних лет. О нем рассказали на сайте Classic Driver.

Audi R18 имеет киль и большое антикрыло Фото: Classic Driver Market

Audi R18 — финальная модель в линейке спортпрототипов, которые в общей сложности 13 раз выигрывали знаменитую гонку "24 часа Ле-Мана". На ее счету — три победы.

Особенность Audi R18 e-tron — ее нетипичная гибридная установка с 4,0-литровым турбодизельным V6 мощностью 558 л.с., который приводит задние колеса, и 272-сильным электромотором на передней оси. Суммарная отдача превышает 700 сил.

Авто активно участвовало в соревнованиях в 2015 году Фото: Classic Driver Market

Карбоновый Audi R18 e-tron весит всего 870 кг. Спорткар способен развить более 340 км/ч.

Обтекаемое купе отличается продуманной аэродинамикой — получило киль и огромное заднее антикрыло. Кроме того, спортпрототип оснастили редкими, на то время, матричными фарами.

Спорткар хорошо сохранился и полностью функциональный Фото: Classic Driver Market

Конкретно этот Audi R18 e-tron активно участвовал в соревнованиях в 2015 году, а его наивысшим достижением является 4 место в гонке на бельгийской трассе Спа-Франкоршмп. Авто хорошо сохранено и полностью в рабочем состоянии.

