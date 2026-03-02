Дизельний гібрид на 700 сил: на продаж виставили нетиповий гоночний Audi (фото)

У Великій Британії продають гоночний Audi R18 2015 року. Спортпрототип оснащений незвичною гібридною установкою із дизелем потужністю понад 700 сил.

Audi R18 e-tron — одне з найбільш незвичних гоночних авто останніх років. Про нього розповіли на сайті Classic Driver.

Audi R18 має кіль і велике антикрило Фото: Classic Driver Market

Audi R18 – фінальна модель у лінійці спортпрототипів, які загалом 13 разів вигравали знамениті перегони "24 години Ле-Мана". На її рахунку – три перемоги.

Важливо

Агресивний дизайн і 639 сил: представлено новий Audi RS5 2026 (фото)

Особливість Audi R18 e-tron – її нетипова гібридна установка з 4,0-літровим турбодизельним V6 потужністю 558 к. с., який приводить задні колеса, та 272-сильним електромотором на передній осі. Сумарна віддача перевищує 700 сил.

Авто активно брало участь у змаганнях у 2015 році Фото: Classic Driver Market

Карбоновий Audi R18 e-tron важить лише 870 кг. Спорткар здатен розвинути понад 340 км/год.

Обтічне купе вирізняється продуманою аеродинамікою – отримало кіль та величезне заднє антикрило. Крім того, спортпрототип оснастили рідкісними, на той час, матричними фарами.

Відео дня

Спорткар добре зберігся і повністю функціональний Фото: Classic Driver Market

Конкретно цей Audi R18 e-tron активно брав участь у змаганнях у 2015 році, а його найвищим досягненням є 4 місце у перегонах на бельгійській трасі Спа-Франкоршмп. Авто добре збережене і повністю в робочому стані.

До речі, недавно на аукціон виставили переможний 1200-сильний болід Айртона Сенни.

Також Фокус писав, що в Україну привезли рідкісний суперкар із двигуном Audi на 750 сил.