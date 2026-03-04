Audi готовит преемника знаменитой модели TT: первые подробности

Преемник культового Audi TT появится в 2027 году. Спортивное купе получит мощные электрические установки и будет иметь две отдельные батареи.

Появление новой спортивной модели в следующем году подтвердил СЕО Audi Гернот Дельнер во время презентации нового поколения RS5. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Audi Concept C является прототипом будущей модели Фото: Audi

Гернот Дельнер раскрыл некоторые подробности новой модели. Уже известно, что она не будет называться Audi TT, ведь ее концепция несколько иная. Авто разрабатывают по ускоренной процедуре — как китайские электрокары.

Спортивный электромобиль Audi — серийная версия прошлогоднего прототипа Concept C. Автомобиль сохранит многие черты этого концепта.

В основе купе Audi будет лежать новейшая электрическая платформа PPE, которую будут использовать новые Porsche Boxster и Cayman следующего поколения. Характеристики электрокара держатся в секрете, однако известно, что он будет значительно мощнее Audi TT: отдача может достичь 400-600 сил.

Новый спорткар будет электрическим Фото: Audi

Для улучшения управляемости авто получит две отдельные батареи, которые разместят возле передних и задних колес. Такое решение призвано оптимизировать распределение веса. Кроме того, известно, что новый спорткар будет дороже Audi TT.

