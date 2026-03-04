Audi готовит преемника знаменитой модели TT: первые подробности
Преемник культового Audi TT появится в 2027 году. Спортивное купе получит мощные электрические установки и будет иметь две отдельные батареи.
Появление новой спортивной модели в следующем году подтвердил СЕО Audi Гернот Дельнер во время презентации нового поколения RS5. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Гернот Дельнер раскрыл некоторые подробности новой модели. Уже известно, что она не будет называться Audi TT, ведь ее концепция несколько иная. Авто разрабатывают по ускоренной процедуре — как китайские электрокары.
Спортивный электромобиль Audi — серийная версия прошлогоднего прототипа Concept C. Автомобиль сохранит многие черты этого концепта.Важно
В основе купе Audi будет лежать новейшая электрическая платформа PPE, которую будут использовать новые Porsche Boxster и Cayman следующего поколения. Характеристики электрокара держатся в секрете, однако известно, что он будет значительно мощнее Audi TT: отдача может достичь 400-600 сил.
Для улучшения управляемости авто получит две отдельные батареи, которые разместят возле передних и задних колес. Такое решение призвано оптимизировать распределение веса. Кроме того, известно, что новый спорткар будет дороже Audi TT.
