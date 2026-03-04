Audi готує наступника знаменитої моделі TT: перші подробиці
Наступник культового Audi TT з'явиться у 2027 році. Спортивне купе отримає потужні електричні установки та матиме дві окремі батареї.
Появу нової спортивної моделі в наступному році підтвердив СЕО Audi Гернот Дельнер під час презентації нового покоління RS5. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Гернот Дельнер розкрив деякі подробиці нової моделі. Уже відомо, що вона не буде називатися Audi TT, адже її концепція дещо інша. Авто розробляють за прискореною процедурою — як китайські електрокари.
Спортивний електромобіль Audi — серійна версія торішнього прототипа Concept C. Автомобіль збереже чимало рис цього концепту.Важливо
В основі купе Audi лежатиме новітня електрична платформа PPE, яку використовуватимуть нові Porsche Boxster та Cayman наступного покоління. Характеристики електрокара тримають у секреті, проте відомо, що він буде значно потужнішим за Audi TT: віддача може сягнути 400-600 сил.
Для покращення керованості авто отримає дві окремі батареї, які розмістять біля передніх і задніх коліс. Таке рішення покликано оптимізувати розподіл ваги. Крім того, відомо, що новий спорткар буде дорожчим за Audi TT.
