Audi готує наступника знаменитої моделі TT: перші подробиці

Наступник культового Audi TT з'явиться у 2027 році. Спортивне купе отримає потужні електричні установки та матиме дві окремі батареї.

Появу нової спортивної моделі в наступному році підтвердив СЕО Audi Гернот Дельнер під час презентації нового покоління RS5. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Audi Concept C є прототипом майбутньої моделі Фото: Audi

Гернот Дельнер розкрив деякі подробиці нової моделі. Уже відомо, що вона не буде називатися Audi TT, адже її концепція дещо інша. Авто розробляють за прискореною процедурою — як китайські електрокари.

Спортивний електромобіль Audi — серійна версія торішнього прототипа Concept C. Автомобіль збереже чимало рис цього концепту.

В основі купе Audi лежатиме новітня електрична платформа PPE, яку використовуватимуть нові Porsche Boxster та Cayman наступного покоління. Характеристики електрокара тримають у секреті, проте відомо, що він буде значно потужнішим за Audi TT: віддача може сягнути 400-600 сил.

Новий спорткар буде електричним Фото: Audi

Для покращення керованості авто отримає дві окремі батареї, які розмістять біля передніх і задніх коліс. Таке рішення покликано оптимізувати розподіл ваги. Крім того, відомо, що новий спорткар буде дорожчим за Audi TT.

