Приобрел бы хоть сейчас: Джереми Кларксон назвал свое любимое авто (фото)

Джереми Кларксон назвал лучшее авто из всех, на которых он когда-либо ездил. Это не Ferrari и не Lamborghini, а Lexus.

Звездный экс-ведущий шоу Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон признался, что его любимый автомобиль — суперкар Lexus LFA. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Autocar.

За свою долгую карьеру Джереми Кларксон тестировал сотни автомобилей и многие из них пришлись ему по душе. В частности, он отметил Volkswagen Golf GTI, Ford Focus RS, Volvo XC90 и Aston Martin Vantage.

Джереми Кларксон мечтает о Lexus LFA Фото: Mecum

Впрочем, купе Lexus LFA 2010 года превзошло их всех. Джереми Кларксон отметил, что это единственное авто, которое бы он приобрел хоть сейчас, если бы имел такую возможность.

Напомним, что Lexus LFA — единственный суперкар марки, который выпускался с 2010 по 2012 год. Всего собрали всего 500 таких автомобилей стоимостью 375 000 евро.

Купе Lexus LFA оснащено высокооборотным 4,8-литровым V10 мощностью 552 л. с. при 8700 об/мин. С 6-ступенчатой роботизированной КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, а максимальная скорость составляет 325 км/ч. Модель ценят за управляемость, сочный звук двигателя и внимание к деталям.

Кстати, вскоре появится новый Lexus LFA второго поколения, причем он станет электрокаром.

