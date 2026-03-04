Придбав би хоч зараз: Джеремі Кларксон назвав своє улюблене авто (фото)

Джеремі Кларксон назвав найкраще авто з усіх, на яких він коли-небудь їздив. Це не Ferrari і не Lamborghini, а Lexus.

Зірковий ексведучий шоу Top Gear і The Grand Tour Джеремі Кларксон зізнався, що його улюблений автомобіль — суперкар Lexus LFA. Про це він заявив у інтерв'ю британському виданню Autocar.

За свою довгу кар'єру Джеремі Кларксон тестував сотні автомобілів і чимало з них припали йому до душі. Зокрема, він відзначив Volkswagen Golf GTI, Ford Focus RS, Volvo XC90 та Aston Martin Vantage.

Джеремі Кларксон мріє про Lexus LFA Фото: Mecum

Утім, купе Lexus LFA 2010 року перевершило їх усіх. Джеремі Кларксон зазначив,що це єдине авто, яке б він придбав хоч зараз, якби мав таку можливість. Суперкар він назвав "абсолютною радістю".

Нагадаємо, що Lexus LFA — єдиний суперкар марки, який випускали з 2010 по 2012 рік. Усього зібрали лише 500 таких автомобілів вартістю 375 000 євро.

Купе Lexus LFA оснащене високооборотним 4,8-літровим V10 потужністю 552 к. с. при 8700 об/хв. Із 6-ступінчастою роботизованою КПП розгін до 100 км/год займає 3,7 с, а максимальна швидкість становить 325 км/год. Модель цінують за керованість, соковитий звук двигуна та увагу до деталей.

До речі, невдовзі з'явиться новий Lexus LFA другого покоління, причому він стане електрокаром.

Також Фокус розповідав про перший суперкар Xiaomi, який зможуть випробувати всі охочі.