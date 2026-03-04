Первый электромобиль Lexus снимают с производства: причины известны

Электромобиль Lexus UX 300e вскоре прекратят продавать. Новое поколение кроссовера пока не планируется.

Электрокроссовер Lexus UX 300e постепенно исчезает из продажи — его уже не предлагают на домашнем японском рынке и в ряде других стран. Об этом сообщает сайт Carscoops.

В частности, недавно Lexus UX 300e перестали продавать в Великобритании и большинстве стран Европейского союза. Ранее модель покинула рынок Австралии. Примечательно, что все происходит тихо — японский автопроизводитель пока не анонсировал прекращение производства электрокроссовера.

Lexus UX 300e — первый серийный электрокар марки

Причины отказа от модели UX 300e известны. Первый электромобиль Lexus, который презентовали в 2019 году, так и не стал массовым. К примеру, в Великобритании продали всего 3400 кроссоверов.

Компактный кроссовер Lexus UX 300e оказался довольно дорогим (от 50 000 евро), а его запас хода с батареей емкостью 54,3 кВтч довольно небольшой — всего 300 км. К тому же, электрокар оснащен устаревшим зарядным портом CHAdeMo.

Поскольку электрической модели исполнилось уже 7 лет, то уже пришло время прекращения ее производства. В линейке японской марки остается более крупный и современный электрокроссовер Lexus RZ.

