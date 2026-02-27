Знаменитый Mercedes V-Class снимут с производства: представлены прощальные версии (фото)

Mercedes-Benz V-Class вскоре уйдет на заслуженный отдых и уступит место совершенно новой электрифицированной модели. На прощание представили финальные его версии.

Знаменитые фургон и минивэн Mercedes V-Class прекратят выпускать через несколько месяцев. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Уже в марте дебютирует преемник V-Class — совершенно новый Mercedes VLE. Его презентуют в электрическом исполнении, а позже может появиться гибрид. А вот дизельных версий, скорее всего, больше не будет.

Минивэн вскоре снимут с производства Фото: Mercedes-Benz

Прощальные версии Mercedes V-Class 2026 доступны как с 2,0-литровым турбодизелем, так и в электрической модификации, а также в разных вариантах по длине. Они будут продаваться, пока Mercedes VLE не поступит в производство (это должно произойти летом).

Важно

Красная свинья возвращается: дизайнер Mercedes возродил самую первую модель от AMG (фото)

Цена Mercedes V-Class Special Edition Style стартует с 64 721 евро. Его оснащение расширили подогрев сидений и руля, набор систем безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и ассистент по парковке.

Відео дня

Комплектацию Mercedes V-Class расширили Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes V-Class Avantgarde стоит от 73 714 евро и дополнительно получил 18-дюймовые литые диски, мощную акустику Burmester и навигацию с дополненной реальностью.

Ранее Фокус рассказывал о серийном шестидверном лимузине Mercedes W124.

Также мы сообщали, что в производство возвращают знаменитый Ferrari 90-х.