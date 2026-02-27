Знаменитий Mercedes V-Class знімуть із виробництва: представлено прощальні версії (фото)

Mercedes-Benz V-Class невдовзі піде на заслужений відпочинок і поступиться місцем абсолютно новій електрифікованій моделі. На прощання представили фінальні його версії.

Знамениті фургон та мінівен Mercedes V-Class припинять випускати за кілька місяців. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Уже в березні дебютує наступник V-Class — абсолютно новий Mercedes VLE. Його презентують в електричному виконанні, а пізніше може з'явитися гібрид. А от дизельних версій, скоріше за все, більше не буде.

Мінівен невдовзі знімуть із виробництва Фото: Mercedes-Benz

Прощальні версії Mercedes V-Class 2026 доступні як з 2,0-літровим турбодизелем, так і в електричній модифікації, а також у різних варіантах за довжиною. Їх продаватимуть, поки Mercedes VLE не надійде у виробництво (це має статися влітку).

Ціна Mercedes V-Class Special Edition Style стартує з 64 721 євро. Його оснащення розширили підігрів сидінь та керма, набір систем безпеки, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду та асистент з паркування.

Комплектацію Mercedes V-Class розширили Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes V-Class Avantgarde коштує від 73 714 євро і додатково отримав 18-дюймові литі диски, потужну акустику Burmester та навігацію з доповненою реальністю.

