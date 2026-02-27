Знаменитий Mercedes V-Class знімуть із виробництва: представлено прощальні версії (фото)
Mercedes-Benz V-Class невдовзі піде на заслужений відпочинок і поступиться місцем абсолютно новій електрифікованій моделі. На прощання представили фінальні його версії.
Знамениті фургон та мінівен Mercedes V-Class припинять випускати за кілька місяців. Про це повідомляє сайт Motor.es.
Уже в березні дебютує наступник V-Class — абсолютно новий Mercedes VLE. Його презентують в електричному виконанні, а пізніше може з'явитися гібрид. А от дизельних версій, скоріше за все, більше не буде.
Прощальні версії Mercedes V-Class 2026 доступні як з 2,0-літровим турбодизелем, так і в електричній модифікації, а також у різних варіантах за довжиною. Їх продаватимуть, поки Mercedes VLE не надійде у виробництво (це має статися влітку).
Ціна Mercedes V-Class Special Edition Style стартує з 64 721 євро. Його оснащення розширили підігрів сидінь та керма, набір систем безпеки, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду та асистент з паркування.
Новий Mercedes V-Class Avantgarde коштує від 73 714 євро і додатково отримав 18-дюймові литі диски, потужну акустику Burmester та навігацію з доповненою реальністю.
