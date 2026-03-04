Перший електромобіль Lexus знімають із виробництва: причини відомі

Електромобіль Lexus UX 300e незабаром припинять продавати. Нове покоління кросовера наразі не планується.

Електрокросовер Lexus UX 300e поступово зникає із продажу — його вже не пропонують на домашньому японському ринку та в низці інших країн. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Зокрема, нещодавно Lexus UX 300e перестали продавати у Великій Британії та більшості країн Європейського союзу. Раніше модель покинула ринок Австралії. Примітно, що все відбувається тихо — японський автовиробник поки не анонсував припинення виробництва електрокросовера.

Lexus UX 300e — перший серійний електрокар марки

Причини відмови від моделі UX 300e відомі. Перший електромобіль Lexus, який презентували в 2019 році, так і не став масовим. Приміром, у Великій Британії продали всього 3400 кросоверів.

Компактний кросовер Lexus UX 300e виявився доволі дорогим (від 50 000 євро), а його запас ходу із батареєю ємністю 54,3 кВтгод доволі невеликий — усього 300 км. До того ж, електрокар оснащений застарілим зарядним портом CHAdeMo.

Оскільки електричній моделі виповнилося вже 7 років, то вже прийшов час припинення її виробництва. У лінійці японської марки залишається більший і сучасніший електрокросовер Lexus RZ.

Раніше Фокус розповідав, що ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон назвав рідкісний Lexus своїм улюбленим авто.

Також ми писали, що невдовзі знімуть із виробництва Mercedes V-Class і вже показали прощальну його версію.