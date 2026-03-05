"Терминатор" в заводской упаковке: обнаружен 23-летний Ford Mustang без пробега (фото)
В США нашли купе Ford Mustang 2003 года в идеальном состоянии. Спортивное авто вообще не эксплуатировали и даже не распаковывали.
Эта капсула времени Ford Mustang SVT Cobra недавно ушла с молотка за 175 тыс. долларов. Об автомобиле рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.
На одометре Ford Mustang высвечивается калибровочный пробег в 14 миль (22 км). Спорткар даже сохранил заводскую упаковку — полиэтиленовую пленку на бамперах и целлофановые чехлы на сиденьях и руле в салоне.Важно
По неизвестным причинам первый владелец Ford Mustang SVT Cobra из штата Юта не распаковывал и не хранил автомобиль, а поставил его на хранение. Примечательно, что модель не слишком редкая — в 2003 году изготовили 13 000 этих авто.
Спорткар Ford Mustang SVT Cobra 2003 года называли "Терминатором", ведь именно такое кодовое обозначение имел его 4,6-литровый компрессорный V8 на 390 сил. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость ограничена на 240 км/ч.
Купе Ford Mustang SVT Cobra довольно богато оснащено. Его комплектация включает 17-дюймовые диски, кожаный салон, кондиционер, круиз-контроль, CD-чейнджер и электропривод кресла водителя.
