"Терминатор" в заводской упаковке: обнаружен 23-летний Ford Mustang без пробега (фото)

В США нашли купе Ford Mustang 2003 года в идеальном состоянии. Спортивное авто вообще не эксплуатировали и даже не распаковывали.

Эта капсула времени Ford Mustang SVT Cobra недавно ушла с молотка за 175 тыс. долларов. Об автомобиле рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.

Бамперы до сих пор заклеены пленкой Фото: Bring a Trailer

На одометре Ford Mustang высвечивается калибровочный пробег в 14 миль (22 км). Спорткар даже сохранил заводскую упаковку — полиэтиленовую пленку на бамперах и целлофановые чехлы на сиденьях и руле в салоне.

По неизвестным причинам первый владелец Ford Mustang SVT Cobra из штата Юта не распаковывал и не хранил автомобиль, а поставил его на хранение. Примечательно, что модель не слишком редкая — в 2003 году изготовили 13 000 этих авто.

На сиденьях и руле сохранились заводские чехлы Фото: Bring a Trailer

Спорткар Ford Mustang SVT Cobra 2003 года называли "Терминатором", ведь именно такое кодовое обозначение имел его 4,6-литровый компрессорный V8 на 390 сил. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость ограничена на 240 км/ч.

Под капотом установлен 390-сильный V8 Фото: Bring a Trailer

Купе Ford Mustang SVT Cobra довольно богато оснащено. Его комплектация включает 17-дюймовые диски, кожаный салон, кондиционер, круиз-контроль, CD-чейнджер и электропривод кресла водителя.

