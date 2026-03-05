"Термінатор" у заводському пакуванні: виявлено 23-річний Ford Mustang без пробігу (фото)

У США знайшли купе Ford Mustang 2003 року в ідеальному стані. Спортивне авто взагалі не експлуатували і навіть не розпакували.

Ця капсула часу Ford Mustang SVT Cobra нещодавно пішла з молотка за 175 тис. доларів. Про автомобіль розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.

Бампери досі заклеєні плівкою Фото: Bring a Trailer

На одометрі Ford Mustang висвічується калібрувальний пробіг у 14 миль (22 км). Спорткар навіть зберіг заводське пакування — поліетиленову плівку на бамперах та целофанові чохли на сидіннях і кермі в салоні.

Із невідомих причин перший власник Ford Mustang SVT Cobra зі штату Юта не розпаковував і не зберігав автомобіль, а поставив його на зберігання. Примітно, що модель не надто рідкісна — в 2003 році виготовили 13 000 цих авто.

На сидіннях та кермі збереглися заводські чохли Фото: Bring a Trailer

Спорткар Ford Mustang SVT Cobra 2003 року називали "Термінатором", адже саме таке кодове позначення мав його 4,6-літровий компресорний V8 на 390 сил. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,9 с, а максимальна швидкість обмежена на 240 км/год.

Під капотом встановлено 390-сильний V8 Фото: Bring a Trailer

Купе Ford Mustang SVT Cobra досить багато оснащене. Його комплектація включає 17-дюймові диски, шкіряний салон, кондиціонер, круїз-контроль, CD-чейнджер та електропривід крісла водія.

