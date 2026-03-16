Самый дешевый электрокроссовер от Stellantis рассекретили на первых фото

Опубликованы первые фото нового Leapmotor A05. Компактный электрический кроссовер предложат в версиях на 95 и 122 сил.

Новый Leapmotor A05 дебютирует во втором квартале нынешнего года и станет самым дешевым электрокроссовером от концерна Stellantis. Первые подробности модели раскрыли на сайте CarNewsChina.

Stellantis является совладельцем китайского бренда Leapmotor и постепенно выводит на европейский рынок его модели. Электромобили Leapmotor ожидаются и в Украине — об этом заявили в представительстве концерна.

Электрокар будет комплектоваться моторами на 95 и 122 л. с. Фото: CarNewsChina

Электрический кроссовер Leapmotor A05 — модель В-класса. Это младший брат Leapmotor A10, очень похожий на него по дизайну. У него высокий капот, плавные обводы кузова, раскосые фары и компактные фонари. Стандартными являются 16-дюймовые диски.

Размеры Leapmotor A05 2026:

длина — 4200 мм;

ширина — 1800 мм;

высота — 1560 мм;

колесная база — 2605 мм.

Салон Leapmotor A05 еще не показали, но сообщили, что топовая версия модели получит камеры кругового обзора и систему полуавтономного движения.

Электромобиль Leapmotor A05 предложат в версиях мощностью 95 и 122 л. с. Для него готовят литий-железо-фосфатные батареи.

