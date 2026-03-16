Найдешевший електрокросовер від Stellantis розсекретили на перших фото

Опубліковано перші фото нового Leapmotor A05. Компактний електричний кросовер запропонують у версіях на 95 і 122 сил.

Новий Leapmotor A05 дебютує у другому кварталі нинішнього року і стане найдешевшим електрокросовером від концерну Stellantis. Перші подробиці моделі розкрили на сайті CarNewsChina.

Stellantis є співвласником китайського бренду Leapmotor та поступово виводить на європейський ринок його моделі. Електромобілі Leapmotor очікуються і в Україні — про це заявили у представництві концерну.

Електрокар комплектуватимуть моторами на 95 і 122 к. с. Фото: CarNewsChina

Електричний кросовер Leapmotor A05 – модель В-класу. Це молодший брат Leapmotor A10, дуже схожий на нього за дизайном. У нього високий капот, плавні обводи кузова, розкосі фари і компактні ліхтарі. Стандартними є 16-дюймові диски.

Відео дня

Розміри Leapmotor A05 2026:

довжина – 4200 мм;

ширина – 1800 мм;

висота – 1560 мм;

колісна база – 2605 мм.

Важливо

Салон Leapmotor A05 ще не показали, але повідомили, що топова версія моделі отримає камери кругового огляду та систему напівавтономного руху.

Електромобіль Leapmotor A05 запропонують у версіях потужністю 95 і 122 к. с. Для нього готують літій-залізо-фосфатні батареї.

