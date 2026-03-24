Дешевле, чем Duster: Renault показала оригинальный электрический фургон (фото)

Новый Renault Twingo E-Tech получил коммерческую модификацию. Яркий городской электрокар превратили в легкий фургон.

Коммерческий электромобиль Renault Twingo показали во Франции. Первая партия фургонов создана по заказу энергетической компании EDF, сообщает издание Autocar.

Запас хода электрокара составляет 260 км Фото: Autocar

Внешне коммерческий вариант ничем не отличается от стандартного хэтчбека Renault Twingo E-Tech, разве что его задние окна сильнее тонированы, чтобы груз не было видно.

В салоне сняли кресла второго ряда и оборудовали грузовой отсек объемом 797 л со специальной металлической клеткой. От водителя и переднего пассажира он отделен перегородкой с решеткой. Примечательно, что при необходимости задние кресла можно повернуть — крепления для них сохранили.

Фургон имеет 797-литровый отсек Фото: Autocar

Силовая установка Renault Twingo E-Tech не претерпела изменений. Фургон оснащен мотором мощностью 82 л. с. и компактной батареей емкостью 27,5 кВт∙ч. Запас хода составляет примерно 260 км.

Внутри установили перегородку с решеткой Фото: Autocar

В Renault сообщили, что могут продолжить выпускать коммерческие электромобили Renault Twingo, однако только в исполнении с левым расположением руля. Цена Renault Twingo в коммерческом исполнении не сообщается, но он дешевле стандартного хэтчбека, который стоит менее 20 000 евро.

