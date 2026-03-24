Дешевле, чем Duster: Renault показала оригинальный электрический фургон (фото)
Новый Renault Twingo E-Tech получил коммерческую модификацию. Яркий городской электрокар превратили в легкий фургон.
Коммерческий электромобиль Renault Twingo показали во Франции. Первая партия фургонов создана по заказу энергетической компании EDF, сообщает издание Autocar.
Внешне коммерческий вариант ничем не отличается от стандартного хэтчбека Renault Twingo E-Tech, разве что его задние окна сильнее тонированы, чтобы груз не было видно.Важно
В салоне сняли кресла второго ряда и оборудовали грузовой отсек объемом 797 л со специальной металлической клеткой. От водителя и переднего пассажира он отделен перегородкой с решеткой. Примечательно, что при необходимости задние кресла можно повернуть — крепления для них сохранили.
Силовая установка Renault Twingo E-Tech не претерпела изменений. Фургон оснащен мотором мощностью 82 л. с. и компактной батареей емкостью 27,5 кВт∙ч. Запас хода составляет примерно 260 км.
В Renault сообщили, что могут продолжить выпускать коммерческие электромобили Renault Twingo, однако только в исполнении с левым расположением руля. Цена Renault Twingo в коммерческом исполнении не сообщается, но он дешевле стандартного хэтчбека, который стоит менее 20 000 евро.
