Дешевший за Duster: Renault показала оригінальний електричний фургон (фото)
Новий Renault Twingo E-Tech отримав комерційну модифікацію. Яскравий міський електрокар перетворили на легкий фургон.
Комерційний електромобіль Renault Twingo показали у Франції. Перша партія фургонів створена на замовлення енергетичної компанії EDF, повідомляє видання Autocar.
Зовні комерційний варіант нічим не відрізняється від стандартного хетчбека Renault Twingo E-Tech, хіба його задні вікна сильніше тоновані, аби вантаж не було видно.Важливо
У салоні зняли крісла другого ряду та обладнали вантажний відсік об'ємом 797 л зі спеціальною металевою кліткою. Від водія та переднього пасажира він відділений перегородкою із ґратами. Примітно, що за потреби задні крісла можна повернути — кріплення для них зберегли.
Силова установка Renault Twingo E-Tech не зазнала змін. Фургон оснащений мотором потужністю 82 к. с. та компактною батареєю ємністю 27,5 кВт∙год. Запас ходу становить приблизно 260 км.
У Renault повідомили, що можуть продовжити випускати комерційні електромобілі Renault Twingo, проте лише у виконанні з лівим розташуванням керма. Ціна Renault Twingo у комерційному виконанні не повідомляється, але він є дешевшим за стандартний хетчбек, який коштує менш ніж 20 000 євро.
