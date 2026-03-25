На аукцион выставили единственный в истории спортивный пикап Buick на 470 сил (фото)
В США на аукционе продают пикап Buick GNX 80-х. Оригинальное авто оснащено 470-сильным турбомотором.
Пикап Buick GNX существует в одном-единственном экземпляре. О нем рассказали на сайте аукциона Cars and Bids.
Это авто не является творением инженеров Buick или General Motors, а интересным тюнинг-проектом. В его основе лежит пикап Chevrolet El Camino 1984 года, который сделали похожим на знаменитое заряженное купе Buick GNX. После переделки авто проехало всего 55 км.
Именно у Buick GNX позаимствовали переднюю часть с черной решеткой радиатора и четырьмя прямоугольными фарами. Кроме того, установили новые колесные диски и заостренный задний спойлер. Грузовую платформу прикрыли крышкой.
Спорткар Buick GNX стал и донором салона — у него позаимствовали руль, переднюю панель, сиденья и рычаг КПП. Авто оснащено климат-контролем, электроприводом кресел и мощной аудиосистемой, а на центральной консоли появился современный таскрин мультимедиа.
4,1-литровый V6 с турбонаддувом также позаимствовали у Buick, однако его доработали и увеличили мощность до 470 л. с. В паре с ним работает 4-ступенчатый автомат.
Кстати, недавно в Киеве заметили редкий роскошный Buick 80-х с дизельным V8.
Также Фокус рассказывал, что в спортивный пикап переделали купе BMW M4.