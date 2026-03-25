На аукцион выставили единственный в истории спортивный пикап Buick на 470 сил (фото)

В США на аукционе продают пикап Buick GNX 80-х. Оригинальное авто оснащено 470-сильным турбомотором.

Пикап Buick GNX существует в одном-единственном экземпляре. О нем рассказали на сайте аукциона Cars and Bids.

Авто создали на базе Chevrolet El Camino Фото: Cars and Bids

Это авто не является творением инженеров Buick или General Motors, а интересным тюнинг-проектом. В его основе лежит пикап Chevrolet El Camino 1984 года, который сделали похожим на знаменитое заряженное купе Buick GNX. После переделки авто проехало всего 55 км.

Buick GNX стал донором салона Фото: Cars and Bids

Именно у Buick GNX позаимствовали переднюю часть с черной решеткой радиатора и четырьмя прямоугольными фарами. Кроме того, установили новые колесные диски и заостренный задний спойлер. Грузовую платформу прикрыли крышкой.

Спорткар Buick GNX стал и донором салона — у него позаимствовали руль, переднюю панель, сиденья и рычаг КПП. Авто оснащено климат-контролем, электроприводом кресел и мощной аудиосистемой, а на центральной консоли появился современный таскрин мультимедиа.

Под капотом установлен 470-сильный V6 с турбонаддувом Фото: Cars and Bids

4,1-литровый V6 с турбонаддувом также позаимствовали у Buick, однако его доработали и увеличили мощность до 470 л. с. В паре с ним работает 4-ступенчатый автомат.

Кстати, недавно в Киеве заметили редкий роскошный Buick 80-х с дизельным V8.

