На аукціон виставили єдиний в історії спортивний пікап Buick на 470 сил (фото)

У США на аукціоні продають пікап Buick GNX 80-х. Оригінальне авто оснащене 470-сильним турбомотором.

Пікап Buick GNX існує в одному-єдиному екземплярі. Про нього розповіли на сайті аукціону Cars and Bids.

Авто створили на базі Chevrolet El Camino Фото: Cars and Bids

Це авто не є творінням інженерів Buick чи General Motors, а цікавим тюнінг-проєктом. У його основі лежить пікап Chevrolet El Camino 1984 року, який зробили схожим на знамените заряджене купе Buick GNX. Після переробки авто проїхало усього 55 км.

Buick GNX став донором салону Фото: Cars and Bids

Саме в Buick GNX запозичили передню частину з чорною решіткою радіатора та чотирма прямокутними фарами. Крім того, встановили нові колісні диски та загострений задній спойлер. Вантажну платформу прикрили кришкою.

Спорткар Buick GNX став і донором салону – в нього запозичили кермо, передню панель, сидіння та важіль КПП. Авто оснащене клімат-контролем, електроприводом крісел та потужною аудіосистемою, а на центральній консолі з’явився сучасний таскрін мультимедіа.

Під капотом встановлено 470-сильний V6 із турбонаддувом Фото: Cars and Bids

4,1-літровий V6 із турбонаддувом також запозичили в Buick, проте його доопрацювали та збільшили потужність до 470 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчастий автомат.

