На аукціон виставили єдиний в історії спортивний пікап Buick на 470 сил (фото)
У США на аукціоні продають пікап Buick GNX 80-х. Оригінальне авто оснащене 470-сильним турбомотором.
Пікап Buick GNX існує в одному-єдиному екземплярі. Про нього розповіли на сайті аукціону Cars and Bids.
Це авто не є творінням інженерів Buick чи General Motors, а цікавим тюнінг-проєктом. У його основі лежить пікап Chevrolet El Camino 1984 року, який зробили схожим на знамените заряджене купе Buick GNX. Після переробки авто проїхало усього 55 км.
Саме в Buick GNX запозичили передню частину з чорною решіткою радіатора та чотирма прямокутними фарами. Крім того, встановили нові колісні диски та загострений задній спойлер. Вантажну платформу прикрили кришкою.
Спорткар Buick GNX став і донором салону – в нього запозичили кермо, передню панель, сидіння та важіль КПП. Авто оснащене клімат-контролем, електроприводом крісел та потужною аудіосистемою, а на центральній консолі з’явився сучасний таскрін мультимедіа.
4,1-літровий V6 із турбонаддувом також запозичили в Buick, проте його доопрацювали та збільшили потужність до 470 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчастий автомат.
