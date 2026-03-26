Спасут в ДТП: американские эксперты назвали самые безопасные авто 2026 года

В США назвали самые безопасные авто года | Фото: IIHS

Обнародован рейтинг самых безопасных авто 2026 года. В него попали четыре десятка моделей разных классов и ценовых категорий.

Самые безопасные авто года назвал американский Страховой институт безопасности дорожного движения IIHS. Именно эта организация проводит независимые краш-тесты в США.

В рейтинг IIHS попали модели, которым поставили самую высокую оценку Top Safety Pick+. Конечно, они получили высокие баллы за краш-тесты, впрочем, чтобы попасть в перечень лучших этого мало — необходимо также получить высокие оценки за работу электронных систем безопасности и за качество света фар.

В рейтинге больше всего моделей от Hyundai-Kia
В этом году в IIHS отобрали четыре десятка моделей. Они принадлежат к разным классам авто и ценовым категориям. Среди автопроизводителей лидирует Hyundai-Kia: южнокорейский концерн представляют 13 моделей.

Самые безопасные авто на рынке по версии IIHS:

Компактные авто:

  • Kia K4;
  • Mazda 3;
  • Nissan Sentra.

Среднеразмерные авто:

  • Hyundai Sonata;
  • Toyota Camry.
Важно
Рациональный выбор: названы лучшие кроссоверы 2026 года (фото)
Рациональный выбор: названы лучшие кроссоверы 2026 года (фото)

Среднеразмерные премиальные авто:

  • Audi A5.

Большие премиальные авто:

  • Audi A6 e-tron;
  • Genesis G80.

Компактные кроссоверы:

  • Genesis GV60;
  • Honda ZR-V;
  • Hyundai Ioniq 5;
  • Hyundai Kona;
  • Hyundai Tucson;
  • Kia Sportage;
  • Mazda CX-30;
  • Mazda CX-50;
  • Subaru Forester.

Среднеразмерные кроссоверы:

  • Honda Passport;
  • Hyundai Ioniq 9;
  • Hyundai Santa Fe;
  • Kia EV9;
  • Kia Sorento;
  • Mazda CX-70;
  • Mazda CX-90;
  • Nissan Murano;
  • Nissan Pathfinder;
  • Subaru Ascent;
  • Subaru Outback.

Среднеразмерные премиальные кроссоверы:

  • Audi Q5/Q5 Sportback;
  • Audi Q6/Q6 Sportback;
  • BMW X3;
  • BMW X5;
  • Genesis GV70;
  • Genesis GV80;
  • Infiniti QX60;
  • Lexus NX.
Важно
Объявлены претенденты на звание лучшего авто 2026 года в Украине (фото)
Объявлены претенденты на звание лучшего авто 2026 года в Украине (фото)

Большие кроссоверы:

  • Rivian R1S;
  • Volvo EX90.

Пикапы:

  • Tesla Cybertruck.

Между прочим, недавно самые безопасные автомобили определили и европейские эксперты.

Также Фокус рассказывал о лучших авто в истории по версии Top Gear.