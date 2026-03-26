Спасут в ДТП: американские эксперты назвали самые безопасные авто 2026 года

Обнародован рейтинг самых безопасных авто 2026 года. В него попали четыре десятка моделей разных классов и ценовых категорий.

Самые безопасные авто года назвал американский Страховой институт безопасности дорожного движения IIHS. Именно эта организация проводит независимые краш-тесты в США.

В рейтинг IIHS попали модели, которым поставили самую высокую оценку Top Safety Pick+. Конечно, они получили высокие баллы за краш-тесты, впрочем, чтобы попасть в перечень лучших этого мало — необходимо также получить высокие оценки за работу электронных систем безопасности и за качество света фар.

В рейтинге больше всего моделей от Hyundai-Kia

В этом году в IIHS отобрали четыре десятка моделей. Они принадлежат к разным классам авто и ценовым категориям. Среди автопроизводителей лидирует Hyundai-Kia: южнокорейский концерн представляют 13 моделей.

Самые безопасные авто на рынке по версии IIHS:

Компактные авто:

Kia K4;

Mazda 3;

Nissan Sentra.

Среднеразмерные авто:

Hyundai Sonata;

Toyota Camry.

Среднеразмерные премиальные авто:

Audi A5.

Большие премиальные авто:

Audi A6 e-tron;

Genesis G80.

Компактные кроссоверы:

Genesis GV60;

Honda ZR-V;

Hyundai Ioniq 5;

Hyundai Kona;

Hyundai Tucson;

Kia Sportage;

Mazda CX-30;

Mazda CX-50;

Subaru Forester.

Среднеразмерные кроссоверы:

Honda Passport;

Hyundai Ioniq 9;

Hyundai Santa Fe;

Kia EV9;

Kia Sorento;

Mazda CX-70;

Mazda CX-90;

Nissan Murano;

Nissan Pathfinder;

Subaru Ascent;

Subaru Outback.

Среднеразмерные премиальные кроссоверы:

Audi Q5/Q5 Sportback;

Audi Q6/Q6 Sportback;

BMW X3;

BMW X5;

Genesis GV70;

Genesis GV80;

Infiniti QX60;

Lexus NX.

Большие кроссоверы:

Rivian R1S;

Volvo EX90.

Пикапы:

Tesla Cybertruck.

Между прочим, недавно самые безопасные автомобили определили и европейские эксперты.

