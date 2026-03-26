Спасут в ДТП: американские эксперты назвали самые безопасные авто 2026 года
Обнародован рейтинг самых безопасных авто 2026 года. В него попали четыре десятка моделей разных классов и ценовых категорий.
Самые безопасные авто года назвал американский Страховой институт безопасности дорожного движения IIHS. Именно эта организация проводит независимые краш-тесты в США.
В рейтинг IIHS попали модели, которым поставили самую высокую оценку Top Safety Pick+. Конечно, они получили высокие баллы за краш-тесты, впрочем, чтобы попасть в перечень лучших этого мало — необходимо также получить высокие оценки за работу электронных систем безопасности и за качество света фар.
В этом году в IIHS отобрали четыре десятка моделей. Они принадлежат к разным классам авто и ценовым категориям. Среди автопроизводителей лидирует Hyundai-Kia: южнокорейский концерн представляют 13 моделей.
Самые безопасные авто на рынке по версии IIHS:
Компактные авто:
- Kia K4;
- Mazda 3;
- Nissan Sentra.
Среднеразмерные авто:
- Hyundai Sonata;
- Toyota Camry.
Среднеразмерные премиальные авто:
- Audi A5.
Большие премиальные авто:
- Audi A6 e-tron;
- Genesis G80.
Компактные кроссоверы:
- Genesis GV60;
- Honda ZR-V;
- Hyundai Ioniq 5;
- Hyundai Kona;
- Hyundai Tucson;
- Kia Sportage;
- Mazda CX-30;
- Mazda CX-50;
- Subaru Forester.
Среднеразмерные кроссоверы:
- Honda Passport;
- Hyundai Ioniq 9;
- Hyundai Santa Fe;
- Kia EV9;
- Kia Sorento;
- Mazda CX-70;
- Mazda CX-90;
- Nissan Murano;
- Nissan Pathfinder;
- Subaru Ascent;
- Subaru Outback.
Среднеразмерные премиальные кроссоверы:
- Audi Q5/Q5 Sportback;
- Audi Q6/Q6 Sportback;
- BMW X3;
- BMW X5;
- Genesis GV70;
- Genesis GV80;
- Infiniti QX60;
- Lexus NX.
Большие кроссоверы:
- Rivian R1S;
- Volvo EX90.
Пикапы:
- Tesla Cybertruck.
Между прочим, недавно самые безопасные автомобили определили и европейские эксперты.
