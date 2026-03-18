10 из 10: британские эксперты назвали лучшие авто в мире (фото)
Обнародован рейтинг лучших автомобилей всех времен и народов. В него попали суперкары, роскошные модели и даже самодельное авто.
Лучшие авто в истории определило знаменитое британское издание Top Gear. В него попали модели, которые в тестах в журнале на сайте и в телешоу Top Gear получили самую высокую оценку — 10 баллов из 10 возможных.
Рейтинг оказался довольно необычным, ведь в него попали и современные суперкары, и знаменитые модели прошлого. Можно в нем встретить и самодельный гибрид, созданный ведущими шоу Top Gear.
Лучшие автомобили в мире по версии Top Gear
24 место — Singer DLS Turbo
Singer DLS Turbo — самая безумная версия классического Porsche 911. Заднеприводный спорткар оснащен 710-сильной турбошестерней и гигантским антикрылом.
23 место — Gordon Murray Automotive T.50S Niki Lauda
Экстремальный трековый суперкар от создателя McLaren F1 и гоночных болидов вполне стоит своих денег, ведь все в этом авто особенное.
22 место — Eagle Lightweight GT
Современная версия гоночного Jaguar E-Type Lightweight — настоящий шедевр. В Top Gear назвали его скульптурой на колесах.
21 место — Hammerhead Eagle i-Thrust
Творение Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя является пионером электрификации.
20 место — Rolls-Royce Ghost
Даже самая доступная начальная модель Rolls-Royce поражает роскошью и совершенством.
19 место — Ferrari 458 Italia
Это просто лучший суперкар своего времени.
18 место — McLaren 675 LT
Абсолютно безумное, гениальное авто.
17 место — Citroen DS 1955 года
Настоящая икона стиля и технологий.
16 место — Ferrari 250 GT SWB 1958 года
Великолепно выглядит и звучит, но прихотлива в управлении. Забудьте о современных 1000-сильных гиперкарах, вот настоящий шедевр.
15 место — Porsche 918 Spyder
Гибридный шедевр и самый совершенный в "Святой троице" суперкаров.
14 место — McLaren P1
Еще один представитель "Святой троицы" пугает, но великолепен и невероятно быстр. С ним McLaren поднял ставки в сегменте суперкаров.
13 место — Ferrari LaFerrari
Последний представитель "Святой троицы" имеет V12 с гибридной системой KERS, которые выдают крутые 950 сил.
12 место — Benz Patent-Motorwagen 1886 года
Первое в мире авто, своеобразный Большой взрыв для автомобильного мира.
11 место — Audi Quattro 1980 года
Авто, которое внесло огромный вклад в развитие спортивных моделей. Полноприводная икона Audi до сих пор актуальна.
10 место — Porsche Singer DLS
Это один из самых совершенных проектов от Singer. Спорткар захватывающий и прихотливый.
9 место — Bugatti Chiron
Преемник Veyron — авто с выраженной индивидуальностью, которое делает то, на что не способны другие подобные модели.
8 место — Porsche 718 Cayman GT4 RS
Миру нужны такие авто как Porsche 718 Cayman GT4 RS и Porsche хочет их строить.
7 место — Rolls-Royce Spectre
Электрификация пошла на пользу Rolls-Royce. Spectre является одним из лучших авто современности — он роскошен, продуман и создан со вкусом.
6 место — Gordon Murray Automotive T.50
В Top Gear назвали суперкар "симфонией инженерной чистоты, малого веса и технического искусства". Вряд ли еще кто-то выпустит что-то подобное.
5 место — Ford GT Mk IV
Одно из самых ярких и наиболее харизматичных авто современности.
4 место — Pagani Utopia
Суперкар Pagani Utopia яркий, изящный, креативный и величественный. Это театр на колесах с V12.
3 место — Bugatti Mistral
Bugatti Mistral — лучший способ попрощаться с легендарным W16. Двигатель звучит так, будто хочет вырваться из авто.
2 место — Kimera Automobili evo37
Переосмысленная раллийная легенда Lancia 037, которая передает дух эпохи.Важно
1 место — Koenigsegg Jesko
Мощности никогда не бывает слишком много.
