10 из 10: британские эксперты назвали лучшие авто в мире (фото)

Обнародован рейтинг лучших автомобилей всех времен и народов. В него попали суперкары, роскошные модели и даже самодельное авто.

Лучшие авто в истории определило знаменитое британское издание Top Gear. В него попали модели, которые в тестах в журнале на сайте и в телешоу Top Gear получили самую высокую оценку — 10 баллов из 10 возможных.

Рейтинг оказался довольно необычным, ведь в него попали и современные суперкары, и знаменитые модели прошлого. Можно в нем встретить и самодельный гибрид, созданный ведущими шоу Top Gear.

24 место — Singer DLS Turbo

Singer DLS Turbo

Singer DLS Turbo — самая безумная версия классического Porsche 911. Заднеприводный спорткар оснащен 710-сильной турбошестерней и гигантским антикрылом.

23 место — Gordon Murray Automotive T.50S Niki Lauda

Gordon Murray Automotive T.50S Ники Лауда Фото: Top Gear

Экстремальный трековый суперкар от создателя McLaren F1 и гоночных болидов вполне стоит своих денег, ведь все в этом авто особенное.

22 место — Eagle Lightweight GT

Eagle Lightweight GT Фото: Top Gear

Современная версия гоночного Jaguar E-Type Lightweight — настоящий шедевр. В Top Gear назвали его скульптурой на колесах.

21 место — Hammerhead Eagle i-Thrust

Hammerhead Eagle i-Thrust Фото: Top Gear

Творение Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя является пионером электрификации.

20 место — Rolls-Royce Ghost

Rolls-Royce Ghost Фото: Rolls-Royce

Даже самая доступная начальная модель Rolls-Royce поражает роскошью и совершенством.

19 место — Ferrari 458 Italia

Фото: Autocar

Это просто лучший суперкар своего времени.

18 место — McLaren 675 LT

McLaren 675 LT Фото: Top Gear

Абсолютно безумное, гениальное авто.

17 место — Citroen DS 1955 года

Citroen DS Фото: Citroen

Настоящая икона стиля и технологий.

16 место — Ferrari 250 GT SWB 1958 года

Ferrari 250 GT SWB Фото: RM Sotheby's

Великолепно выглядит и звучит, но прихотлива в управлении. Забудьте о современных 1000-сильных гиперкарах, вот настоящий шедевр.

15 место — Porsche 918 Spyder

Porsche 918 Spyder

Гибридный шедевр и самый совершенный в "Святой троице" суперкаров.

14 место — McLaren P1

McLaren P1 Фото: Top Gear

Еще один представитель "Святой троицы" пугает, но великолепен и невероятно быстр. С ним McLaren поднял ставки в сегменте суперкаров.

13 место — Ferrari LaFerrari

Ferrari LaFerrari Фото: Ferrari

Последний представитель "Святой троицы" имеет V12 с гибридной системой KERS, которые выдают крутые 950 сил.

12 место — Benz Patent-Motorwagen 1886 года

Бенц Патент-Моторваген Фото: Mercedes-Benz

Первое в мире авто, своеобразный Большой взрыв для автомобильного мира.

11 место — Audi Quattro 1980 года

Audi Quattro Фото: Audi

Авто, которое внесло огромный вклад в развитие спортивных моделей. Полноприводная икона Audi до сих пор актуальна.

10 место — Porsche Singer DLS

Porsche Singer DLS Фото: Top Gear

Это один из самых совершенных проектов от Singer. Спорткар захватывающий и прихотливый.

9 место — Bugatti Chiron

Bugatti Chiron Фото: carscoops.com

Преемник Veyron — авто с выраженной индивидуальностью, которое делает то, на что не способны другие подобные модели.

8 место — Porsche 718 Cayman GT4 RS

Porsche 718 Cayman GT4 RS Фото: Porsche

Миру нужны такие авто как Porsche 718 Cayman GT4 RS и Porsche хочет их строить.

7 место — Rolls-Royce Spectre

Rolls-Royce Spectre Фото: Rolls-Royce

Электрификация пошла на пользу Rolls-Royce. Spectre является одним из лучших авто современности — он роскошен, продуман и создан со вкусом.

6 место — Gordon Murray Automotive T.50

Гордон Мюррей Автомобиль Т.50 Фото: Top Gear

В Top Gear назвали суперкар "симфонией инженерной чистоты, малого веса и технического искусства". Вряд ли еще кто-то выпустит что-то подобное.

5 место — Ford GT Mk IV

Ford GT MkIV Фото: Top Gear

Одно из самых ярких и наиболее харизматичных авто современности.

4 место — Pagani Utopia

Фото: Top Gear

Суперкар Pagani Utopia яркий, изящный, креативный и величественный. Это театр на колесах с V12.

3 место — Bugatti Mistral

Бугатти Мистраль Фото: Bugatti

Bugatti Mistral — лучший способ попрощаться с легендарным W16. Двигатель звучит так, будто хочет вырваться из авто.

2 место — Kimera Automobili evo37

Фото: Top Gear

Переосмысленная раллийная легенда Lancia 037, которая передает дух эпохи.

1 место — Koenigsegg Jesko

Кенигсеггг Йеско Фото: Koenigsegg

Мощности никогда не бывает слишком много.

