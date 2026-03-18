10 із 10: британські експерти назвали найкращі авто у світі (фото)

У Top Gear назвали кращі авто всіх часів | Фото: Koenigsegg

Оприлюднено рейтинг найкращих автомобілів усіх часів і народів. До нього потрапили суперкари, розкішні моделі та навіть саморобне авто.

Найкращі авто в історії визначило знамените британське видання Top Gear. До нього потрапили моделі, які в тестах у журналі на сайті та в телешоу Top Gear отримали найвищу оцінку — 10 балів із 10 можливих.

Рейтинг виявився доволі незвичним, адже до нього потрапили і сучасні суперкари, і знамениті моделі минулого. Можна у ньому зустріти і саморобний гібрид, створений ведучими шоу Top Gear.

Найкращі автомобілі у світі за версією Top Gear

24 місце — Singer DLS Turbo

Singer DLS Turbo — найбожевільніша версія класичного Porsche 911. Задньопривідний спорткар оснащений 710-сильною турбошісткою і гігантським антикрилом.

23 місце — Gordon Murray Automotive T.50S Niki Lauda

Фото: Top Gear

Екстремальний трековий суперкар від творця McLaren F1 і гоночних болідів цілком вартує своїх грошей, адже все в цьому авто особливе.

22 місце — Eagle Lightweight GT

Фото: Top Gear

Сучасна версія гоночного Jaguar E-Type Lightweight — справжній шедевр. У Top Gear назвали його скульптурою на колесах.

21 місце — Hammerhead Eagle i-Thrust

Фото: Top Gear

Творіння Джеремі Кларксона, Річарда Хаммонда і Джеймса Мея є піонером електрифікації.

20 місце — Rolls-Royce Ghost

Фото: Rolls-Royce

Навіть найдоступніша початкова модель Rolls-Royce вражає розкішшю і досконалістю.

19 місце — Ferrari 458 Italia

Фото: Autocar

Це просто найкращий суперкар свого часу.

18 місце — McLaren 675 LT

Фото: Top Gear

Абсолютно божевільне, геніальне авто.

17 місце — Citroen DS 1955 року

Фото: Citroen

Справжня ікона стилю і технологій.

16 місце — Ferrari 250 GT SWB 1958 року

Фото: RM Sotheby's

Чудово виглядає і звучить, але вибаглива в керуванні. Забудьте про сучасні 1000-сильні гіперкари, ось справжній шедевр.

15 місце — Porsche 918 Spyder

Гібридний шедевр і найдосконаліший у "Святій трійці" суперкарів.

14 місце — McLaren P1

Фото: Top Gear

Ще один представник "Святої трійці" лякає, але є чудовим і неймовірно швидким. Із ним McLaren підняв ставки в сегменті суперкарів.

13 місце — Ferrari LaFerrari

Фото: Ferrari

Останній представник "Святої трійці" має V12 із гібридною системою KERS, які видають круті 950 сил.

12 місце — Benz Patent-Motorwagen 1886 року

Фото: Mercedes-Benz

Перше у світі авто, своєрідний Великий вибух для автомобільного світу.

11 місце — Audi Quattro 1980 року

Фото: Audi

Авто, яке зробило величезний внесок у розвиток спортивних моделей. Повнопривідна ікона Audi й досі актуальна.

10 місце — Porsche Singer DLS

Фото: Top Gear

Це один із найдосконаліших проєктів від Singer. Спорткар захоплюючий і вибагливий.

9 місце — Bugatti Chiron

Фото: carscoops.com

Наступник Veyron — авто із вираженою індивідуальністю, яке робить те, на що не здатні інші подібні моделі.

8 місце — Porsche 718 Cayman GT4 RS

Фото: Porsche

Світу потрібні такі авто як Porsche 718 Cayman GT4 RS і Porsche хоче їх будувати.

7 місце — Rolls-Royce Spectre

Фото: Rolls-Royce

Електрифікація пішла на користь Rolls-Royce. Spectre є одним з найкращих авто сучасності — він розкішний, продуманий і створений зі смаком.

6 місце — Gordon Murray Automotive T.50

Фото: Top Gear

У Top Gear назвали суперкар "симфонією інженерної чистоти, малої ваги та технічного мистецтва". Навряд чи ще хтось випустить щось подібне.

5 місце — Ford GT Mk IV

Фото: Top Gear

Одне із найяскравіших і найбільш харизматичних авто сучасності.

4 місце — Pagani Utopia

Фото: Top Gear

Суперкар Pagani Utopia яскравий, витончений, креативний та величний. Це театр на колесах із V12.

3 місце — Bugatti Mistral

Фото: Bugatti

Bugatti Mistral — найкращий спосіб попрощатися із легендарним W16. Двигун звучить так, ніби хоче вирватися з авто.

2 місце — Kimera Automobili evo37

Фото: Top Gear

Переосмислена ралійна легенда Lancia 037, яка передає дух епохи.

1 місце — Koenigsegg Jesko

Фото: Koenigsegg

Потужності ніколи не буває занадто багато.

