10 із 10: британські експерти назвали найкращі авто у світі (фото)
Оприлюднено рейтинг найкращих автомобілів усіх часів і народів. До нього потрапили суперкари, розкішні моделі та навіть саморобне авто.
Найкращі авто в історії визначило знамените британське видання Top Gear. До нього потрапили моделі, які в тестах у журналі на сайті та в телешоу Top Gear отримали найвищу оцінку — 10 балів із 10 можливих.
Рейтинг виявився доволі незвичним, адже до нього потрапили і сучасні суперкари, і знамениті моделі минулого. Можна у ньому зустріти і саморобний гібрид, створений ведучими шоу Top Gear.
Найкращі автомобілі у світі за версією Top Gear
24 місце — Singer DLS Turbo
Singer DLS Turbo — найбожевільніша версія класичного Porsche 911. Задньопривідний спорткар оснащений 710-сильною турбошісткою і гігантським антикрилом.
23 місце — Gordon Murray Automotive T.50S Niki Lauda
Екстремальний трековий суперкар від творця McLaren F1 і гоночних болідів цілком вартує своїх грошей, адже все в цьому авто особливе.
22 місце — Eagle Lightweight GT
Сучасна версія гоночного Jaguar E-Type Lightweight — справжній шедевр. У Top Gear назвали його скульптурою на колесах.
21 місце — Hammerhead Eagle i-Thrust
Творіння Джеремі Кларксона, Річарда Хаммонда і Джеймса Мея є піонером електрифікації.
20 місце — Rolls-Royce Ghost
Навіть найдоступніша початкова модель Rolls-Royce вражає розкішшю і досконалістю.
19 місце — Ferrari 458 Italia
Це просто найкращий суперкар свого часу.
18 місце — McLaren 675 LT
Абсолютно божевільне, геніальне авто.
17 місце — Citroen DS 1955 року
Справжня ікона стилю і технологій.
16 місце — Ferrari 250 GT SWB 1958 року
Чудово виглядає і звучить, але вибаглива в керуванні. Забудьте про сучасні 1000-сильні гіперкари, ось справжній шедевр.
15 місце — Porsche 918 Spyder
Гібридний шедевр і найдосконаліший у "Святій трійці" суперкарів.
14 місце — McLaren P1
Ще один представник "Святої трійці" лякає, але є чудовим і неймовірно швидким. Із ним McLaren підняв ставки в сегменті суперкарів.
13 місце — Ferrari LaFerrari
Останній представник "Святої трійці" має V12 із гібридною системою KERS, які видають круті 950 сил.
12 місце — Benz Patent-Motorwagen 1886 року
Перше у світі авто, своєрідний Великий вибух для автомобільного світу.
11 місце — Audi Quattro 1980 року
Авто, яке зробило величезний внесок у розвиток спортивних моделей. Повнопривідна ікона Audi й досі актуальна.
10 місце — Porsche Singer DLS
Це один із найдосконаліших проєктів від Singer. Спорткар захоплюючий і вибагливий.
9 місце — Bugatti Chiron
Наступник Veyron — авто із вираженою індивідуальністю, яке робить те, на що не здатні інші подібні моделі.
8 місце — Porsche 718 Cayman GT4 RS
Світу потрібні такі авто як Porsche 718 Cayman GT4 RS і Porsche хоче їх будувати.
7 місце — Rolls-Royce Spectre
Електрифікація пішла на користь Rolls-Royce. Spectre є одним з найкращих авто сучасності — він розкішний, продуманий і створений зі смаком.
6 місце — Gordon Murray Automotive T.50
У Top Gear назвали суперкар "симфонією інженерної чистоти, малої ваги та технічного мистецтва". Навряд чи ще хтось випустить щось подібне.
5 місце — Ford GT Mk IV
Одне із найяскравіших і найбільш харизматичних авто сучасності.
4 місце — Pagani Utopia
Суперкар Pagani Utopia яскравий, витончений, креативний та величний. Це театр на колесах із V12.
3 місце — Bugatti Mistral
Bugatti Mistral — найкращий спосіб попрощатися із легендарним W16. Двигун звучить так, ніби хоче вирватися з авто.
2 місце — Kimera Automobili evo37
Переосмислена ралійна легенда Lancia 037, яка передає дух епохи.Важливо
1 місце — Koenigsegg Jesko
Потужності ніколи не буває занадто багато.
