Врятують у ДТП: американські експерти назвали найбезпечніші авто 2026 року

Оприлюднено рейтинг найбезпечніших авто 2026 року. До нього потрапили чотири десятки моделей різних класів та цінових категорій.

Найбезпечніші авто року назвав американський Страховий інститут безпеки дорожнього руху IIHS. Саме ця організація проводить незалежні краш-тести в США.

До рейтингу IIHS потрапили моделі, яким поставили найвищу оцінку Top Safety Pick+. Звісно, вони здобули високі бали за краш-тести, утім аби потрапити до переліку найкращих цього замало — необхідно також отримати високі оцінки за роботу електронних систем безпеки та за якість світла фар.

У рейтингу найбільше моделей від Hyundai-Kia

Цьогоріч в IIHS відібрали чотири десятки моделей. Вони належать до різних класів авто та цінових категорій. Серед автовиробників лідирує Hyundai-Kia: південнокорейський концерн представляють 13 моделей.

Відео дня

Найбезпечніші авто на ринку за версією IIHS:

Компактні авто:

Kia K4;

Mazda 3;

Nissan Sentra.

Середньорозмірні авто:

Hyundai Sonata;

Toyota Camry.

Важливо

Середньорозмірні преміальні авто:

Audi A5.

Великі преміальні авто:

Audi A6 e-tron;

Genesis G80.

Компактні кросовери:

Genesis GV60;

Honda ZR-V;

Hyundai Ioniq 5;

Hyundai Kona;

Hyundai Tucson;

Kia Sportage;

Mazda CX-30;

Mazda CX-50;

Subaru Forester.

Середньорозмірні кросовери:

Honda Passport;

Hyundai Ioniq 9;

Hyundai Santa Fe;

Kia EV9;

Kia Sorento;

Mazda CX-70;

Mazda CX-90;

Nissan Murano;

Nissan Pathfinder;

Subaru Ascent;

Subaru Outback.

Середньорозмірні преміальні кросовери:

Audi Q5/Q5 Sportback;

Audi Q6/Q6 Sportback;

BMW X3;

BMW X5;

Genesis GV70;

Genesis GV80;

Infiniti QX60;

Lexus NX.

Важливо

Великі кросовери:

Rivian R1S;

Volvo EX90.

Пікапи:

Tesla Cybertruck.

Між іншим, нещодавно найбезпечніші автомобілі визначили і європейські експерти.

