Пополнение в семействе: презентован новый электромобиль Ford Transit (видео)

В линейке Ford Transit появилась еще одна модель — недорогой электрический фургон City. Его грузоподъемность — более тонны, а запас хода превышает 250 км.

Новый Ford Transit City выйдет на европейский рынок в конце года. Презентацию модели провели онлайн — на Youtube-канале автопроизводителя.

Коммерческая модель займет нишу между Ford Transit Courier и Transit Custom. Впрочем, если эти модели имеют как электрические версии, так и варианты с двигателями внутреннего сгорания, то новый Ford Transit City изначально проектировали именно как электрокар. Он предназначен, в первую очередь, для городского бизнеса и служб доставки.

Фургон предлагается в двух версиях по длине и высоте Фото: скриншот / YouTube

Важно

Новый Volkswagen Multivan 2026 рассекретили до презентации (фото)

Электромобиль Ford Transit City отличается лаконичным обтекаемым дизайном. Модель предложат в двух вариантах по длине и высоте, а также как голое шасси. Объем грузового отсека фургона достигает 8,5 куб. м, а грузоподъемность авто составляет 1275 кг.

Відео дня

Объем грузового отсека достигает 8,5 куб. м. Фото: скриншот / YouTube

Фургон Ford Transit City получил 150-сильный электромотор и литий-железо-фосфатную (LFP) батарею емкостью 56 кВт∙ч. Запас хода составляет 254 км, а быстрая зарядка на 80% (мощностью 67 кВт) занимает 30 минут.

На передней панели установлены два экрана Фото: скриншот / YouTube

Комплектация Ford Transit City включает два экрана на передней панели, бесключевой доступ, кондиционер, подогрев сидений, парктроник, камеру, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения.

Между прочим, недавно дебютировал электрический преемник Mercedes V-Class и Vito.

Также Фокус рассказывал о самом быстром в мире фургоне от Volvo.