Поповнення в сімействі: презентовано новий електромобіль Ford Transit (відео)

У лінійці Ford Transit з'явилася ще одна модель — недорогий електричний фургон City. Його вантажопідйомність — понад тонну, а запас ходу перевищує 250 км.

Новий Ford Transit City вийде на європейський ринок у кінці року. Презентацію моделі провели онлайн — на Youtube-каналі автовиробника.

Комерційна модель займе нішу між Ford Transit Courier і Transit Custom. Утім, якщо ці моделі мають як електричні версії, так і варіанти з двигунами внутрішнього згоряння, то новий Ford Transit City із самого початку проєктували саме як електрокар. Він призначений, у першу чергу, для міського бізнесу та служб доставки.

Фургон пропонують у двох версіях за довжиною і висотою Фото: скриншот / YouTube

Новий Volkswagen Multivan 2026 розсекретили до презентації (фото)

Електромобіль Ford Transit City вирізняється лаконічним обтічним дизайном. Модель запропонують у двох варіантах за довжиною та висотою, а також як голе шасі. Об'єм вантажного відсіку фургона сягає 8,5 куб. м, а вантажопідйомність авто становить 1275 кг.

Об'єм вантажного відсіку сягає 8,5 куб. м Фото: скриншот / YouTube

Фургон Ford Transit City отримав 150-сильний електромотор та літій-залізо-фосфатну (LFP) батарею ємністю 56 кВт∙год. Запас ходу становить 254 км, а швидка зарядка на 80% (потужністю 67 кВт) займає 30 хвилин.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: скриншот / YouTube

Комплектація Ford Transit City включає два екрани на передній панелі, безключовий доступ, кондиціонер, підігрів сидінь, парктронік, камеру, адаптивний круїз-контроль та систему автоматичного гальмування.

Між іншим, нещодавно дебютував електричний наступник Mercedes V-Class та Vito.

Також Фокус розповідав про найшвидший у світі фургон від Volvo.