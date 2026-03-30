Их выпустили всего 1264: редкий американский спорткар 60-х нашли на свалке (видео)

В США обнаружили заброшенный Ford Torino 1969 года в редком заряженном исполнении Cobra. Спортивное купе с 7,0-литровым V8 способно разогнаться до сотни за 5,8 с.

Купе Ford Torino Cobra ржавеет под открытым небом на свалке. О находке рассказал в видео на Youtube блогер Стив Маньянте.

Ford Torino Cobra 1969 года нашли на кладбище авто в штате Массачусетс. Судя по его состоянию, он стоит на свалке не одно десятилетие. Историю спорткара еще не смогли проследить, установлено лишь, что он участвовал в гонках.

Выпустили всего 1264 Ford Torino Cobra с 7,0-литровым V8 Фото: скриншот / YouTube

Лакокрасочное покрытие кузова Ford Torino повреждено, а радиаторная решетка и фары отсутствуют. Впрочем, ржавчины немного, а в салоне неплохо сохранилась отделка.

Реставрация Ford Torino Cobra имеет смысл, ведь это редкая коллекционная модель. Изготовлено всего 1264 таких заряженных купе-фастбэков.

Салон Ford Torino Cobra неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Под капот Ford Torino установили 7,0-литровый V8 CobraJet. На бумаге он развивал 335 л. с., но реально — 400 сил: отдачу занизили, чтобы удешевить страховку авто (его стоимость в США зависела от мощности). Разгон до 100 км/ч занимал 5,8 с, а максимальная скорость превысила 200 км/ч.

